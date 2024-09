Iaşi: Aproape 84.000 de vizitatori la muzeele din municipiul reşedinţă şi din judeţ, de Noaptea Muzeelor

Peste 83.700 de persoane din Iaşi dar şi din ţară şi străinătate au vizitat sâmbătă seara, de Noaptea Muzeelor, instituţiile de cultură de profil din Iaşi şi din judeţ, cei mai mulţi vizitatori fiind la Palatul Culturii şi Casa Muzeelor.

Conform statisticilor furnizate de reprezentanţii Complexului Naţional Muzeal Moldova Iaşi, de Noaptea Muzeelor au fost 38.446 vizitatori. Astfel, la Palatul Culturii au fost 31.375 vizitatori, la Muzeul Unirii – 2.621, Palatul ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Ruginoasa – 2.050, Muzeul Poni – Cernătescu – 1.204, iar la Muzeul Mihail Kogălniceau – 1.196.

‘Cred că este un mare câştig. Rolul muzeelor este, în primul rând, cel de a educa publicul. Acesta a fost cumva un scop pe care l-am urmărit cu ocazia acestei, să-i spunem, sărbători. Acest eveniment este benefic nu doar pentru noi ca instituţie. Palatul Culturii e o clădire emblematică a oraşului Iaşi, şi nu numai. De multe ori nici nu mai are nevoie de prezentare. Toată lumea ştie şi vede Palatul Culturii cu toată măreţia lui dar evenimentele care au loc aici, muzeele, trebuie promovate de fiecare dată. Aşa că orice eveniment de acest tip este binevenit’, a declarat pentru AGERPRES Valentina Druţu, managerul interimar al Complexului Naţional Muzeal Moldova Iaşi.

La muzeele şi casele memoriale aflate în subordinea filialei ieşene a Muzeului Literaturii Române în Noaptea Muzeelor au fost 18.572 vizitatori. Cei mai mulţi dintre aceştia au fost la Casa Muzeelor – 8.485, la Casa Dosoftei – 2.822 şi Casa Pogor – 1.828.

‘Pentru noi, Noaptea Muzelor este un eveniment entuziasmant an de an. Am primit cu braţele deschise şi la această ediţie mii de vizitatori care s-au bucurat de muzeele noastre şi de evenimentele speciale, expoziţii, recitaluri şi concerte. Le mulţumim voluntarilor şi colegilor care au întâmpinat oaspeţii cu zâmbete până târziu în noapte’, a declarat Amelia Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al Muzeului Literaturii Române, filiala Iaşi.

De asemenea, de Noaptea Muzeelor, Muzeul Municipal ‘Regina Maria’ şi cele patru instituţii aflate în subordine au fost vizitate de 26.721 persoane.

‘Acesta este răspunsul la apelul la cultură făcut de noi. Având în vedere succesul pe care l-am avut anul trecut, faptul că ne-am plasat pe primul loc în Moldova şi pe locul II la nivel naţional, ne-a determinat să realizăm la fiecare secţie manifestări de excepţie pentru a atrage publicul. Muzeul Municipal ‘Regina Maria’ şi secţiile aflate în subordine au avut programe artistice, activităţi culturale deosebite. Iată că truda celor care slujesc la Muzeul Municipal a fost pe deplin răsplătită’, a declarat Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal ‘Regina Maria’. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro