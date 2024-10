Iaşi: 300.000 de pelerini sunt aşteptaţi să ajungă în pelerinaj la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva

La Iași, s-a constituit, astăzi, dispozitivul integrat al structurilor din Ministerul de Interne care va acționa în municipiul și județul Iași cu ocazia sărbătorilor municipiului Iași și a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Prefectul interimar de Iași, Felix Guzgă a declarat că cele 120 de autocare cu pelerini din zona Bucureștiului sunt programate să ajungă la Iași în dimineața zilei de 8 octombrie, astfel încât aceștia să poată participa la ceremonia scoaterii din Catedrală a Raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Felix Guzgă: Se așteaptă un număr mare de pelerini și în acest an, inclusiv pelerini din Voluntari, care ar trebui să ajungă în Iași, undeva în data de 8 dimineața și vorbim despre câteva mii de persoane, spre 7 – 8 mii de persoane.

https://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/2024/10/4-oct-rdj-17-Felix-Guzga-.mp3

Felix Guzgă a mai precizat că în funcție de numărul vehiculelor care vor sosi la Iași vor fi impuse restricții temporare de circulație pe arterele din municipiu.

Comandantul Brigăzii Mobile de Jandarmi de la Bacău, generalul de brigadă Ion Sandu a adăugat că în zilele premergătoare Hramului vor fi prezenți la Iași și jandarmi din Brigada Mobilă de Jandarmi de la Brașov. Conform evaluărilor, se estimează că anul acesta vor sosi la Iași aproximativ 300 de mii de pelerini.

Ion Sandu: Din evaluările noastre și din discuțiile purtate cu organizatorul, ținând cont și de ceea ce v-am spus, 120 de autocare de la Voluntari, cam aceleași ca și anul trecut, ținând cont că în acest an durata perinajului este mai scurtă cu două zile. Ne așteptăm per total, nu atingem recordul de anul trecut, dar undeva la 300.000 la toate activitățile pelerinaj, Sfânta Liturghie, Calea Sfinților și celelalte activități cumulat pe toată perioada, dar anticipăm și în acest an că vom avea în perioada 12, 13, 14 până pe 14 seara, bulevardul Ferdinand și am luat în calcul inclusiv trecerea culoarului de pelerini pe Bulevardul Mihai I.

https://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/2024/10/4-oct-rdj-17-Ion-Sandu-.mp3

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)