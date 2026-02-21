IAȘI: 11 clădiri școlare, modernizate sau refăcute cu fonduri din Programul „Școli Sigure și Sănătoase”!

Primarul Mihai Chirica a semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației încă patru contracte de finanțare , prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, a lucrărilor de consolidare seismică, reabilitare și modernizare a unor clădiri ale unităților de învățământ.

Este vorba, mai întâi, despre Corpul Matei Millo al Colegiului de Artă „Octav Băncilă” , pentru care finanțarea are o valoare de 14.001.425,82 lei.

De asemenea, Primăria Municipiului Iași a obținut finanțare pentru consolidarea și modernizarea a încă trei corpuri ale Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” : Corp C19 – Școala nr. 29, în valoare de 1.096.858,22 lei, Corp C16 – Casa Agronomului, în valoare de 2.166.064,56 lei, și Corp C18 – Capela, în valoare de 2.304.278,63 lei.

Toate cele patru contracte de finanțare au ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2028.

Reamintim că prin Programul Național de Investiții „Școli sigure și sănătoase” sunt finanțate lucrările în curs de consolidare și refuncționalizare a imobilelor – monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 – Liceu, vechi din 1891, și Corp C2 – Cantină).

Stadiul fizic al acestor lucrări a ajuns la circa 45%.

Aceste lucrări beneficiază de o finanțare de 162.561.321,47 lei – cea mai mare din țară! – prin programul menționat.

Prin acest program vor fi finanțate încă patru investiții în infrastructura școlară, contractele fiind semnate în cursul anului 2025.

Este vorba, mai întâi, despre reconstruirea Corpului A al Grădiniţei cu Program Normal nr. 21 din șoseaua Națională nr. 45, parte din structura Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”. Clădirea, cu o suprafață desfășurată de 466,67 metri pătrați, a fost construită în anul 1945. Dat fiind riscul seismic constatat de experți și al autodemolării, activitatea grădiniței, cu cei 46 de preșcolari, a fost relocată în cursul anului 2023.

Valoarea finanțării obținute de Primăria Municipiului Iași prin programul menționat este de 7.127.621,16 lei.

De fonduri prin același program vor beneficia și lucrările de reconstruire a Corpurilor C1 (Tronsoanele 1 și 2) și C2 (Tronsonul 3) ale Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din strada Țuțora nr. 3, din structura organizatorică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 12. Clădirile, cu o suprafață desfășurată de 648 de metri pătrați, au fost construite în 1967. Activitatea personalului didactic și a celor 60 de preșcolari a fost relocată în urmă cu trei ani, după ce expertizele au demonstrat faptul că imobilele nu sunt sigure.

Valoarea finanțării obținute pentru această grădiniță este de 11.725.766,73 lei.

Prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase” vor fi finanțate și lucrările la Grădinița cu Program Normal nr. 23, care face parte din structura organizatorică a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”. Grădiniţa are sediul pe şos. Arcu nr. 48, într-o clădire construită în anul 1929. Suprafața desfășurată a clădirii înainte de intervenții este de 510 metri pătrați. Grădinița avea 106 utilizatori, din care 96 de copii.

În acest caz valoarea finanțării este de 7.813.907,08 lei.

Dată fiind vechimea și starea precară a clădirilor celor trei grădinițe, cea mai bună soluție constă în demolarea și reconstruirea acestora, eventual cu o capacitate mărită.

De asemenea, de fonduri prin Programul Naţional de Investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” vor beneficia și lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a cantinei Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”.

Bugetul total al acestui proiect este de 25.921.581,15 lei.

Valoarea totală a finanțării pentru cele 11 clădiri este de 234.718.824,82 lei, circa 46,9 milioane de euro – cea mai mare finanțare obținută de vreo primărie la nivel național!

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro