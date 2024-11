Galaţi: Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor Istorice – ‘Palatul Comisiei Europene a Dunării, ieri şi azi’

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2023, 14:24 / actualizat: 18 aprilie 2023, 19:26



Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi şi Biblioteca Judeţeană ‘V.A. Urechia’, în parteneriat cu Shopping City Galaţi, organizează, în perioada 18-21 aprilie, în spaţiul expoziţional de la parter al mall-ului, expoziţia ‘Palatul Comisiei Europene a Dunării, ieri şi azi’, eveniment organizat pentru a marca Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor Istorice, care se celebrează anual pe data de 18 aprilie, informează, marţi, şeful Serviciului Relaţii cu Publicul al instituţiei de cultură, Florina Diaconeasa.

Potrivit acesteia, expoziţia cuprinde reproduceri după cărţi poştale şi fotografii vechi din colecţiile bibliotecii, care ilustrează actuala clădire a bibliotecii, fost Palat al Comisiei Europene a Dunării, în diverse etape ale existenţei sale, cea mai veche imagine datând din anul 1895.

Totodată, în cadrul expoziţiei vor putea fi admirate fotografii făcute recent de către echipa care a realizat turul virtual al monumentului, cu fonduri asigurate de CJ Galaţi prin intermediul Europe Direct.

Clădirea este un simbol cultural al Galaţiului, un monument arhitectural cu un stil sobru ce evocă imaginea vechiului târg din perioada secolelor al XIX-lea şi prima jumătate a celui de-al XX-lea secol.

Configuraţia sa actuală este, în principal, rezultatul reconstrucţiei din temelie realizată între anii 1922 şi 1923, vechea clădire fiind puternic avariată în Primul Război Mondial.

‘După cum bine ştiţi, Palatul Comisiei Europene a Dunării, sediul Bibliotecii Judeţene ‘V.A. Urechia’, este primul monument din Galaţi şi al doilea din România care a obţinut prestigiosul titlul ‘Marca patrimoniului european’, acordată de Comisia Europeană. Am ales ca expoziţia să fie găzduită de Shopping City, cărora le mulţumim pentru deschidere şi sprijin, deoarece mall-ul gălăţean a demonstrat, de-a lungul timpului, că este un partener de încredere al comunităţii gălăţene. De asemenea spaţiul expoziţional are o vizibilitate crescută, iar vizitatorii centrului comercial provin din toate categoriile de vârstă ori socio-profesionale. Am ales această cale de a împărtăşi comunităţii noastre o pagină importantă din istoria Galaţiului, recunoscută în plan internaţional, care face cinste nu doar zonei noastre, ci întregii Românii’, a declarat Florina Diaconeasa.

Ea a precizat că monumentul istoric de la Galaţi este primul sediu al Comisiei Europene a Dunării, instituţie marcantă, care a contribuit la construcţia Europei de astăzi.

‘Palatul Comisiei Europene a Dunării este un simbol al valorilor idealurilor şi identităţii europene. Instituţia a promovat şi asigurat unitatea, pacea şi stabilitatea în Europa, deziderate care se regăsesc şi pe placa, de mari dimensiuni, acordată de Comisia Europeană, care se află amplasată pe faţada clădirii bibliotecii’, a mai spus Diaconeasa.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)