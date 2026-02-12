Galaţi: Pompier voluntar, sancţionat cu amendă şi suspendarea permisului pentru folosirea unor dispozitive luminoase neautorizate

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 11:24

Un pompier voluntar din localitatea Drăguşeni a fost sancţionat contravenţional cu amendă şi suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile, după ce ar fi folosit dispozitive luminoase şi sonore neautorizate, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Precizările au fost făcute de IPJ Galaţi în urma apariţiei în spaţiul public online a unor informaţii potrivit cărora ‘un pompier voluntar din localitatea Drăguşeni, judeţul Galaţi, a rămas fără permisul de conducere în timp ce se deplasa la o misiune’.

‘La data de 3 februarie, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ 251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti. Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă’, a transmis IPJ Galaţi.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro