Galaţi: Poliţia confirmă furtul unei sume de bani din seiful Primăriei Iveşti

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 12:25

UPDATE – Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt calificat după ce sediul Primăriei Iveşti a fost spart, fiind confirmată sustragerea unei sume de bani din seiful metalic aflat în interiorul instituţiei, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, sesizarea a fost făcută joi dimineaţă, la ora 06:36, prin apel la 112 de către un funcţionar al unităţii administrativ-teritoriale, care a constatat lipsa unor sume de bani.

‘La data de 26 martie 2026, ora 06:36, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către un funcţionar din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, din comuna Iveşti, judeţul Galaţi, cu privire la faptul că, în momentul în care a ajuns la sediul unităţii administrativ-teritoriale, a constatat că lipseau mai multe sume de bani. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, în cursul nopţii, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracţie, distrugând sistemul de alarmă, de unde ar fi sustras dintr-un seif metalic o sumă de bani’, a transmis IPJ Galaţi.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale. AGERPRES

Poliţiştii au deschis o anchetă după ce sediul Primăriei Iveşti, din judeţul Galaţi, a fost spart în noaptea de miercuri spre joi, existând informaţii potrivit cărora ar fi fost sustrasă o sumă importantă de bani din seiful aflat în interiorul instituţiei.

Zona a fost izolată pentru cercetarea la faţa locului şi ridicarea probelor, iar accesul în clădire este restricţionat pe durata investigaţiilor.

Potrivit primelor date, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracţie în sediul instituţiei, ar fi distrus mai multe bunuri şi ar fi spart un seif în care s-ar fi aflat bani.

Primarul comunei Iveşti, Marcel Gheoca, a declarat, pentru AGERPRES, că personal a descoperit furtul, joi dimineaţă, la ora 6:30, când a ajuns la sediul primăriei împreună cu viceprimarul.

‘Este o anchetă încă în desfăşurare, nu vă pot spune decât că, la ora 6:30, în momentul în care am intrat în sediul primăriei împreună cu viceprimarul, încercând să dezactivăm codul de alarmă, am descoperit că acesta era distrus, pe jos erau componente şi cablurile tăiate. În acel moment ne-am oprit şi am făcut pasul în spate, ne-am dat seama imediat că ceva nu e în regulă. Uitându-ne pe holul primăriei am văzut nişte cabluri tăiate şi am bănuit că a fost spartă primăria. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sunăm la 112 şi să anunţăm poliţia’, a declarat Marcel Gheoca.

Edilul a precizat că nu poate confirma, în acest moment, dacă seiful instituţiei a fost spart şi ce sumă ar fi fost sustrasă, întrucât ancheta este în desfăşurare, iar accesul în clădire nu este permis.

‘Primăria are un seif, dar nu vă pot da informaţii că ar fi fost spart sau nu. Până nu intrăm in sediul primăriei, nu putem da o astfel de informaţie. Este o anchetă în desfăşurare şi aşteptăm rezultatele. În Primăria Iveşti nu s-a mai întâmplat niciodată un astfel de incident’, a adăugat Marcel Gheoca.

Cercetările continuă pentru identificarea autorilor şi stabilirea prejudiciului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro