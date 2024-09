Galaţi: Copil salvat din apele Dunării în zona Trecere Bac

Un băieţel de şase ani din Galaţi a fost salvat din apele Dunării în zona Trecere Bac din localitate, după ce a căzut între un bac care abia plecase de la cheu şi un ponton.

Evenimentul a avut loc duminică la trecerea bac dintre Galaţi şi comuna tulceană I.C. Brătianu.

Potrivit unor martori, copilul a luat-o la fugă pe pasarelă de lângă tatăl său şi fratele mai mare pentru a prinde bacul care abia plecase de la cheu, deşi balustrada era trasă.

Băieţelul s-a dezechilibrat şi a căzut în apele Dunării între bac şi ponton.

În Dunăre s-au aruncat un marinar de pe bac şi fratele mai mare al copilului. Marinarul a fost nevoit să salveze două persoane, deoarece nici fratele nu ştia să înoate.

‘Am tras balustrada pentru plecare. Deja bacul se distanţase destul de mult. L-am văzut cum alerga şi am strigat la el: ‘stai acolo, stai acolo!’. Am văzut cum a căzut în apă şi am sărit imediat după el. Colegii mi-au dat un colac. Între timp a mai sărit un membru din familie, un adolescent de 16-17 ani. Cred că era fratele mai mare. L-am întrebat dacă ştie să înoate, a zis că ‘nu’. Colacul pe care îl aveam eu l-am dat lui. Am ieşit toţi trei afară. Copilul l-am scos primul, prin faţa pasarelei. Apa era foarte rece, în jur de 14 grade Celsius, simţeam că nu mai pot respira. Tatăl copiilor m-a îmbrăţişat, a început să plângă şi mi-a mulţumit’, a declarat Cosmin Andreiana, marinar la Navrom Trecere Bac.

Comandatul bacului susţine că este prima dată când se întâmplă un astfel de incident.

‘Ne pregăteam de plecare, balustrada era trasă. A venit din spate, de la o maşină, o familie cu doi copii. Bacul se deplasase de la mal, copilul mai mic a vrut să sară pe bac. Când am văzut că a căzut, am pus imediat motoarele pe stop după care am deschis pupa vaporului, să nu îl prindem între bac şi ponton. Copilul, nu îl ţinea nimeni de mână şi a căzut în apă. Colegul a sărit şi l-a salvat. Este un erou’, a declarat comandantul bacului, Marius Pasăre.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)