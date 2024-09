Fundația de Sprijin Comunitar – Proiect de asistență complexă pentru ucrainenii stabiliți în Bacău

Fundația de Sprijin Comunitar desfășoară, încă de la sfârșitul anului trecut, un nou proiect dedicat refugiaților ucraineni, prin care oferă sprijin și suport celor care locuiesc în municipiul Bacău, de la consiliere, orientare și servicii educative până la ajutoare pentru familiile aflate în nevoie.

În județul Bacău sunt aproximativ 250 de refugiați care au decis să rămână pe termen lung, iar 130 dintre ei beneficiază de serviciile acestui proiect, a declarat pentru Radio Iași, directorul Fundației de Sprijin Comunitar, Ionuț Chiriță.

Ionuț Chiriță: Acest proiect practic dezvoltă acest ajutor. Ne adresăm exact celor care s-au stabilit, să zicem, de un an de zile în Bacău și au făcut cumva niște relații, au un loc unde să locuiască. Cumva, s-au mai așezat un pic până la încheierea războiului, dar au în continuare nevoie de o altă gamă de servicii, mai precis informații despre drepturile lor, serviciile pe care le pot aborda, au nevoie mulți dintre ei de consiliere psihologică. De asemenea, pentru copiii lor am primit tot mai multe solicitări, e o mare nevoie ca acești copii să nu întrerupă complet orice formă de educație. Prin urmare, în cadrul unui centru de zi pe care-l avem în Bacău, care este destinat copiilor români, organizăm și activități pentru copiii din Ucraina, chiar activități mixte, adică încurajăm să comunice, să interacționeze copiii români cu copiii ucraineni și o formă de dezvoltare a toleranței, a acceptării. Se ajută unii pe alții, învață și ucraineni câte un pic de română. De asemenea, avem mai multe familii care ne solicită diverse ajutoare. Sunt perioade în care rămân fără bani și atunci venim pentru aceștia cu pachete de ajutoare în funcție de nevoile lor produse alimentare, igienă, curățenie, dar îi și ajutăm să acceseze anumite servicii care nu pot fi oferite gratuit în România, nu știu, asistență medicală specializat, asistență juridică și așa mai departe, în funcție de nevoile lor. Practic, e o gamă complementară de servicii față de ceea ce am făcut noi în ultimul an când ne-am axat foarte mult pe strângerea de ajutoare, trimiterea de ajutoare în Ucraina, în taberele de refugiați. Acum lucrăm un pic mai mult cu cei de aici în Bacău și le suntem alături în încercarea de a-i face să mai aibă o ședere, să zicem, cât mai civilizată până când lucrurile se vor așeza în țara lor, se vor putea întoarce.

Din proiect face parte Marina, o femeie din Ucraina, care facilitează comunicarea cu refugiații, a mai spus Ionuț Chiriță: Încă de anul trecut noi am, într-un alt proiect similar, am reușit să cooptăm în echipa noastră, a FSC, o doamnă din Ucraina, care vorbește bine limba engleză și care este un fel de intermediar, ne ajută foarte mult să comunicăm. Sunt mulți dintre refugiați ucraneni care nu vorbesc deloc engleza, româna sau alte limbi de circulație. Și atunci, prin intermediul noii noastre colege, Marina, se numește, putem să comunicăm. Ea are un rol foarte activ în acest proiect, pe partea de consiliere, partea de mediere, da chiar și de translator, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Proiectul este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și beneficiază de finanțare prin Programul „SUPPORT UKRAINE – Active support measures for Ukrainian citizens fleeing the war”, finanțat de „Diakonie Katastrophenlife” prin FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale. (Radio Iași/ FOTO fsc.ro)