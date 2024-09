(FOTO) OMV Petrom a fost amendată cu 50.000 lei de Garda de Mediu Bacău

Comisariatul Județean Bacău al Gărzii de Mediu a intervenit în urma unei scurgeri de țiței dintr-o conductă de pompare aparținând OMV Petrom, în zona Moinești.



Compania a primit o amendă contravențională de 50.000 de lei.



Gabriel Pop detaliază: ”Potrivit unui comunicat oficial, pomparea țițeiului a fost oprită imediat, iar echipele de intervenție ale societății au acționat rapid, montând baraje absorbante și demarând operațiunile de curățare a zonei afectate. ”Ne-am asigurat că țițeiul nu a ajuns prea departe și că impactul asupra mediului a fost minimizat. Deși situația a fost gestionată eficient, am aplicat o amendă contravențională de 50.000 lei, întrucât poluarea sub orice formă nu este acceptabilă”, au declarat reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău. Autoritățile au precizat că, deși incidentul a fost rapid adus sub control, astfel de evenimente subliniază importanța monitorizării stricte și a responsabilității companiilor față de protejarea mediului din România.”