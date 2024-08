(FOTO) Bilanțul incendiului de la Roman, jud. Neamț

Șapte operatori economici au înregistrat pagube în urma incendiului izbucnit marți, 2 mai la ora 12:28 și lichidat de pompieri miercuri, 3 mai, la ora 05: 05. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

Marți, pompierii au fost înștiințați despre producerea unui incendiu pe Artera Ocolitoare a municipiului Roman, la un depozit de paleți aflat în imediata apropiere a unei stații Peco. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri și S.V.S.U. Roman. La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta violent la paleții depozitați pe platforma din apropierea stației Peco, cu posibilitatea propagării la aceasta și producerea unei explozii.

Vântul a favorizat extinderea flăcărilor cu repeziciune la construcțiile aflate în imediata vecinătate. Având în vederea amploarea incendiului și cantitatea mare de materiale combustibile, s-a efectuat suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție inclusiv de la Detaşamentele Piatra Neamț și Târgu Neamț. La misiune au acționat 3 ofițeri, 50 subofițeri, 2 maiștri militari și 2 soldați gradați profesioniști cu 9 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și 3 autoturisme de serviciu de la I.S.U. Neamț. 16 persoane cu 4 motopompe, 3 cisterne și două utilaje de la S.V.S.U. Roman au sprijinit pompieri, la fel și doi operatori economici din municipiul Roman care au adus două utilaje. Miercuri dimineață, după ora 05: 05, după mai bine de 16 ore de luptă cu focul, în zonă au rămas la asigurat pompieri din cadrul Detașamentului și S.V.S.U. Roman. Pagubele produse de incendiu sunt importante, fiind afectate mai multe construcții.

Astfel, ”la un operator economic care are domeniu de activitate depozitarea paleților au ars aproximativ 6.000 de paleți și europaleți dispuși pe o suprafață de aproximativ 2.600 mp, o clădire din lemn în care se aflau documente, 2 strunguri și 250.ml gard din tablă. La Ocolul Silvic Roman au ars aproximativ 60 mc de material lemnos depozitat pe amplasament și au fost afectate două construcții. La o construcție au fost deteriorate tâmplăriile din lemn de la 6 ferestre și tencuiala exterioară pe o suprafață de 50 mp, iar la cea de-a doua 3 ferestre, 5 uși metalice, tencuiala exterioară pe o suprafață de 15 mp, 100 kg lemn și o ușă de tip hală industrială. La stația de distribuție a carburanților din cauza temperaturilor ridicate produse de flăcări au fost deteriorate: fațada clădirii din termopan pe o suprafață de 50 mp, 3 uși, sistemul de supraveghere, instalația electrică exterioară, 8 mp din copertină, o vitrină frigorifică, rastelul pentru uleiuri uzate și display-ul unei pompe de alimentare. La un operator economic ce avea ca obiectiv de activitate depozitarea și comercializarea materialelor și accesoriilor pentru producerea de mobilier au ars 700 mc material lemnos (PAL, AGT, OSB, placaj, blaturi de bucătărie, HDF), 10 000 ml cant ABS, mobilier, electrocasnice, un utilaj, aparate de măsură specifice domeniului de activitate, sistem de supraveghere video, anvelope și articole de birotică și papetărie. La un operator economic ce avea ca domeniu de activitate depozitarea și comercializarea pieselor auto au ars echipamente IT, mobilier, rafturi de depozitare și de prezentare, electronice, documente, echipament de supraveghere video, piese auto și consumabile precum și bunuri personale ale angajaților. La un operator economic, proprietarul halelor închiriate la doi operatori economici afectați de incendiu, au ars: o hală cu suprafață de 590 mp compusă din birouri și spații de depozitare, o hală de 1000 mp compartimentată în spații de depozitare și birouri și un container metalic de 15 mp în care erau depozitate scule și materiale textile. La un operator economic a fost deteriorată izolația interioară din polistiren a unui container cu suprafața de 30 mp. Alimentarea cu apă a fost asigurată din rezervoarele de apă pentru incendiu ce aparțin unui depozit regional și unui hipermarket aflate în apropierea locului producerii evenimentului”, se arată în raportul emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT