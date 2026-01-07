Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO) Bacău: Complex de magazine din oraşul Comăneşti, distrus de un incendiu

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 11:02

Un complex de magazine din oraşul Comăneşti a fost distrus de un incendiu care a izbucnit miercuri dimineaţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

La faţa locului au intervenit pompierii cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.

‘La sosirea forţelor de intervenţie s-a constatat faptul că incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul acoperişului. În urma incendiului a fost afectată o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi de acoperiş’, a precizat ISU Bacău.

Pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui burlan metalic neprotejat termic faţă de materialele combustibile. AGERPRES/FOTO ISU BC

