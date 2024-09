Erasmus +: Activitate de învățare și testare a instrumentelor AAC în muzee

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași participă în calitate de partener la proiectul „A.A.C.cessible Culture: museums for everyone developing the Alternative Augmentative Communication tools”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, cod proiect (2020-1-IT02–KA227–SCH–095549), în perioada aprilie 2021 – martie 2023.

A.A.C.cessible Culture vizează îmbunătățirea instrumentelor Alternative și Augmentative de Comunicare (AAC) existente, printr-un nou model, pentru a ajuta copiii și tinerii cu deficiențe de comunicare să se bucure și să beneficieze de patrimoniul cultural și artistic.

Principalele obiective sunt accesibilizarea activităților culturale și artistice pentru toți, implementarea modelelor AAC în sectorul muzeal și îmbunătățirea abilităților profesionale.

În acest context, în perioada 27 – 29 iulie 2022, Complexul Muzeal Național „Moldova” organizează cea de-a patra activitate de testare a instrumentelor de comunicare AAC în muzee, care va reuni la Iași nouă reprezentanți din toate țările participante (Italia, Grecia, Spania, Polonia, Portugalia).

Echipa proiectului este constituită din organizațiile: Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S – Italia, Uovonero – Italia, Platon M.E.P.E – Grecia, Domspain Slu – Spania, Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum – Polonia, Apel – Associação Promotora do Ensino Livre – Portugalia.

Mai multe detalii despre proiect se găsesc la adresa www.aaccproject.eu/ro/.