Elevii şcolilor şi liceelor din municipiul Iaşi vor învăţa în clase smart

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat că au fost finalizate licitaţiile pentru achiziţia de echipamente informatice prin intermediul unui proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Unul dintre contractele semnate de primarul Mihai Chirica vizează furnizarea şi instalarea de echipamente pentru laboratoare de informatică la 45 de unităţi de învăţământ, din care 12 sunt licee profesionale şi tehnice, iar şase sunt grădiniţe.

Potrivit sursei citate, municipalitatea cumpără 49 de display-uri interactive şi 49 de suporturi de display, 78 de calculatoare staţionare, 1.088 de calculatoare all in one, 88 de laptopuri, 50 de sisteme de sunet, 51 de multifuncţionale, 50 de camere de videoconferinţă, 50 de routere WI-FI şi două servere.

Echipamentele informatice vor fi livrate de SC Quartz Matrix SRL pentru 5,17 milioane de lei cu TVA.

Cea de-a doua licitaţie organizată în cadrul aceluiaşi proiect european vizează dotarea a 1.386 de săli de clasă şi de grupă cu echipamente informatice (TIC).

Astfel, Primăria va cumpăra 1.379 de display-uri (table) interactive şi 1.379 de suporturi pentru display, 1.155 de calculatoare all in one, 231 de laptopuri, 1.364 de sisteme de sunet, 1.364 de multifuncţionale, 1.324 de camere de videoconferinţă şi 1.334 de scanere portabile.

‘Va începe un an şcolar smart, din perspectiva dotărilor. Cred că Iaşiul a reuşit să demonstreze că este unul dintre cele mai importante centre de învăţământ preuniversitar din ţară, dovadă fiind rezultatele elevilor. Dotările făcute de municipalitate în şcoli, în afara mobilierului, sunt un punct forte care va întări progresul învăţământului preuniversitar ieşean. Performanţa nu vine de la sine. Totul ţine de implicarea din partea cadrelor didactice, a elevilor, familiei, a societăţii. Dacă toate cele patru elemente funcţionează bine, iese o reacţie chimică completă’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)