Drumuri județene sub zăpadă: reacția președintelui CJ Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 09:24

Modul în care s-a desfășurat deszăpezirea în urma episodului de iarnă din ultimele zile a stârnit nemulțumiri în mai multe județe ale țării.

În Vrancea, președintele Consiliului Județean, Nicușor Halici, s-a declarat dezamăgit de calitatea lucrărilor executate de firmele care se ocupă de drumurile județene, însă a explicat că materialele folosite diferă față de cele folosite pentru autostrăzi sau drumuri naționale: ”Eu nu sunt mulțumit de calitatea serviciului de deszăpezire. Pe drumurile naționale este o altfel de deszăpezire pentru că a fost un contract mult mai în regulă încheiat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Consiliul Județean la acel moment n-a negociat, n-a avut un contract foarte bun. Pe drumurile naționale materialul antiderapant este doar sare, pe când pe drumurile județene, sarea reprezintă 15% până la 18% fracție din material. Restul reprezintă nisip sau pietriș. Sarea clar că acționează cu un efect imediat, dar și mai puternic și mai intruziv asupra drumurilor. Și aici drumurile naționale, de exemplu, și-ar dori să dăm ce dăm noi pe drumurile județene. În schimb, sunt aceste probleme care durează 2-3 zile după ce se oprește viscolul, pentru că pe viscol nu dă nimeni, nici drumurile județene, nici pe autostrăzi, nici pe drumurile naționale material antiderapant. După ce se oprește viscolul, putem da cu el, dar nu are efect imediat.”

(Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)