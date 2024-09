Drumul naţional DN25, din judeţul Galaţi, rămâne închis din cauza cantităţii mari de apă acumulată pe şosea

Drumul naţional DN25, din judeţul Galaţi, rămâne în continuare închis din cauza cantităţii mari de apă acumulată pe şosea.

De cinci zile, drumarii acţionează fără oprire atât în cazul DN25, dar şi al altor şosele din zonă. Şi linia feroviară care face legătura între Bârlad şi Galaţi a fost complet distrusă pe anumite porţiuni.

Între timp, mai multe organisme publice şi private continuă campaniile de ajutorare a sinistraţilor.

Continuă şi operaţiunea de evaluare a pagubelor celor 6.000 de locuinţe afectate. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, puţini dintre oamenii afectaţi aveau locuinţele asigurate. În acest moment sunt 10 şcoli şi grădiniţe în care activitatea este în continuare oprită. Ieri, Ministerul Educaţiei a anunţat că încă 17 unităţi de învăţământ îşi vor relua cursurile astăzi, cu prezenţă fizică. Satul Pechea a fost unul dintre cele mai afectate din judeţul Galaţi.

Militarii, pompierii şi cadrele didactice au scos nămolul din clădiri şi lucrează în continuare să cureţe sălile de clasă. Vasilica Mihai este educatoare la grădiniţa ‘Violeta’, din satul Pechea.

Vasilica Mihai: Mobilier nou, adus acum la început de an şcolar. Deci, în săptămâna în care am intrat noi, cadrele didactice în activitate, am distribuit la fiecare grupă acest mobilier.

Reporter: Aici când credeţi că se vor relua cursurile?

Vasilica Mihai: Din câte am înţeles, posibil peste trei luni, dar nu ştim exact, pentru că, cu cât luăm şi scoatem de aici, cu atât descoperim că lucrurile sunt mult mai grave. Au fost militarii, pompierii, ajutoare de la şcoală, că suntem subordonate liceului, ne-au trimis ajutoare. De asta am reuşit cât de cât să eliberăm. Oricum grădiniţa este de nerecunoscut.