Două recorduri la admiterea de vară la TUIASI

Cifre impresionante la admiterea pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), în contextul în care Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” și Facultatea de Automatică și Calculatoare au reluat probele scrise. Au fost depuse 5.934 fișe de înscriere, fiind 3.200 de candidați unici, la un nivel comparabil cu anul 2019 – an de referință, când au fost înregistrate cele mai bune cifre din ultimii 12 ani. Dintre cei 3.200 de candidați, 200 au depus fișe de înscriere exclusiv pentru locuri care includ plata taxei de școlarizarea.

Universitatea Tehnică a mai înregistrat însă două recorduri la admiterea de anul acesta. Au fost aproape 800 de dosare depuse pe locurile destinate candidaților români de pretutindeni și 415 candidați din străinătate, atât din țările UE, cât și non-UE.

„Numărul ridicat de solicitări pentru a deveni student la licență la TUIASI reprezintă o surpriză plăcută, căci, deși am prevăzut și asistăm de câțiva ani la revigorarea atractivității învățământului tehnic, în acest an interesul acordat studiilor inginerești și de arhitectură ne-a depășit prognoza. În același timp, însă, trebuie sa fim rezervați în acest optimism, și nu doar noi, cei din Politehnica ieșeană, căci numărul mare de înscrieri se datorează generalizării procedurii de înscriere on-line la nivel național, astfel că se pot înscrie ușor, oriunde, candidați din toate regiunile geografice ale României. Chiar și în aceste condiții, un bilanț parțial al admiterii ne arată că situația este net superioară anilor trecuți, din punct de vedere al atractivității”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Numărul candidaților s-a păstrat la un nivel ridicat deși Facultățile de Arhitectură și Automatică și Calculatoare au reintrodus anul acesta probele scrise la admitere, care nu au fost susține anul trecut, în contextul pandemiei. De altfel, rezultatele tinerilor la aceste probe au fost mai mult decât mulțumitoare, mai ales că subiectele la testul scris de la Automatică și Calculatoare, spre exemplu, au fost mai dificile decât cele de la proba de profil la bacalaureat.

„În același trend, însă mult mai evident, având în vedere că dosarele de înscriere trec și prin filtrul Ministerului Educației, se înscrie și numărul candidaților străini, UE și non-UE, în afara celor din Republica Moldova. În acest an, am înregistrat peste 400 de candidați din aceste categorii, majoritatea din zona Magrebului, însă și din SUA, Canada, Israel sau Ucraina. Am înregistrat și un

flux mult mai ridicat al candidaților din Republica Moldova, având 800 de candidați pe cele 311 locuri la licență”, a mai precizat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

În ceea ce-i privește pe cei 414 candidați pentru locurile destinate studenților din afara țării, cei mai mulți sunt din Maroc – 365, restul fiind din Ucraina, SUA, Nigeria, Italia, Israel, Iordania, Grecia, Canada, Bangladesh, Austria și Albania.

În această săptămână începe perioada de confirmare a locurilor de către candidații admiși la cele 11 facultăți ale Politehnicii ieșene. Astfel, în funcție de confirmări și de retrageri, listele se vor modifica zilnic, candidații fiind informați în timp real despre noile poziții, în funcție de opțiunile acestora, pe platforma de admitere a universității.

După finalizarea procesului de confirmare, universitatea va anunța public numărul de locuri disponibil pentru sesiunea de admitere din toamnă, care va avea loc între 6 și 17 septembrie.