Consiliul Județean Iași a emis certificatul de urbanism pentru Autostrada Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2022, 17:56



Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat, astăzi, certificatul de urbanism pentru elaborarea Documentației Tehnice pentru Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, cu amplasament pe teritoriul județului Iași, de la Moțca la podul peste Prut.

Tot astăzi, documentul va fi înaintat către proiectantul Consitrans pentru demararea etapei de realizare a documentației tehnice și obținerea avizelor pentru autorizația de construire.

”Le mulțumesc celor 21 de primari și colegilor din Consiliul Județean care au emis cu maximă rapiditate avizele pentru a putea elibera acest document în cel mai scurt timp. Am primit ultimul aviz de la primăriile din județ astăzi la ora 10:51, iar procesul de emitere în cadrul CJ Iași s-a finalizat în mai puțin de o oră. Ca președinte al Consiliului Județean Iași am fost și rămân un liant între autoritățile centrale și cele locale pentru a ne asigura că nu ne blocăm în probleme birocratice și pentru a accelera ritmul de implementare. Am promis cetățenilor că vom trece Carpații pe A8 și trebuie să ne ținem de cuvânt, așa cum am promis că vom conecta Moldova și prin autostrada A7”, a declarat președintele CJ, Costel Alexe.

Autostrada Unirii A8 va avea o lungime de 91 km pe teritoriul județului Iași și va traversa UAT-urile Pașcani, Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Moțca, Miroslovești, Stolniceni-Prăjescu, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Bălțați, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu, Ungheni, Golăești, Ruginoasa.

”În 2020, aici, la Iași, cu ministrul Boloș, alături de societatea civilă, am identificat soluția de finanțare pentru autostrada A8. Capătul estic Moțca – Tg. Neamț – Leghin, cu o lungime de 30 de km, și capătul vestic Miercurea Nirajului – Tg. Mureș, cu o lungime de 25 de km, au fost propunerile noastre de includere la finanțare prin PNRR, ceea ce a fost un paș uriaș pentru realizarea acestui obiectiv de infrastructură rutieră și a pus bazele implementării proiectului. Astăzi suntem în punctul în care începe licitația pentru execuția lucrărilor pentru aceste două secțiuni, primii 51 km ai Autostrăzii Unirii”, a adăugat președintele Costel Alexe.

Totodată, președintele Consiliului Județean a anunțat că Ministerul Sănătății a încheiat prima etapă a evaluării proiectelor depuse prin PNRR pentru construirea de spitale, iar Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară a fost declarat eligibil.

