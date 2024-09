Concurență ridicată la admiterea de toamnă la TUIASI: 2,5 concurenți/loc bugetat, iar patru facultăți nu au organizat concurs de admitere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a finalizat admiterea de toamnă cu o concurență de peste 2,5 concurenți / loc, în condițiile în care patru dintre facultățile TUIASI nu au organizat concurs de admitere. În mod concret, au fost 526 de candidați înscriși pe 184 de locuri la buget la studiile de licență, la master înscrierile se vor închide pe 18 septembrie, în timp ce în această perioadă are loc susținerea colocviilor la doctorat.

„Prin concurența înregistrată, sesiunea de admitere din toamnă reprezintă o extrapolare a celei din această vară. Astfel, respectând tendința ultimilor ani și recordul din 2024, la studiile de licență am înregistrat, până acum, peste 2,5 concurenți/loc, chiar în condițiile în care la patru dintre facultățile TUIAȘI nu s-a mai organizat sesiunea de admitere de toamnă. Analizând distribuția opțiunilor candidaților, am constatat cu bucurie că paletă de interes s-a lărgit mult de la un an la altul, în concordanță cu proiectele pe termen mediu și lung ale mediului economic și cu prognoza favorabilă de dezvoltare a acestei regiuni a țării. Astfel, în acest an, practic nu mai este posibilă o redistribuire a locurilor între facultăți, deoarece pentru fiecare facultate numărul candidaților cu prima opțiune pentru acea facultate a depășit cu mult numărul locurilor alocate.”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Pentru admiterea la licență, încheiată la finele săptămânii trecute, au mai avut locuri disponibile la buget și taxă Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului și Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

În același timp, în toamnă nu au mai avut locuri disponibile patru facultăți: Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, cât și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

„Este îmbucurător pentru noi, ca universitate, să vedem că efortul pe care-l depunem în promovare și în stimularea interesului pentru domeniile tehnice dă astfel de roade. Deși cele trei facultăți cu specific electric și cu specializări în zona informaticii – AC, ETTI, IEEIA – nu au organizat sesiune de admitere, cum nu a fost nici la Facultatea de Arhitectură, avem peste 500 de candidați la admiterea de toamnă organizată de celelalte facultăți. Vom ocupa, în final, peste 700 de locuri la taxă în ambele sesiuni de admitere din 2024. Ne bucură acest interes și le vom oferi cele mai bune condiții acestor tineri pentru a-și desfășura studiile la Iași”, a precizat prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu, prorector responsabil cu activitatea didactică la Politehnica ieșeană.

Admiterea din toamnă s-a realizat în aceleași condiții ca cea din vară, cu un singur dosar și o singură taxă candidații au putut alege oricâte specializări doresc de la trei facultăți ale universității. Înscrierile, rezultatele și orice alte informații despre admitere pot fi găsite în timp real pe platforma dezvoltată de universitate la www.admitere.tuiasi.ro.