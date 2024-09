Cod galben de ninsori şi viscol, până miercuri seara; vreme rece în mare parte din ţară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 23 martie, ora 12:00 – 25 martie, ora 10:00;

Fenomene vizate: precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță, local intensificări ale vântului, vreme deosebit de rece;

Zone afectate: conform textului; În intervalul menționat, vor fi precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare în majoritatea regiunilor, iar vântul va avea intensificări, local și temporar, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă peste cel foarte consistent depus anterior.

Vremea se va menține deosebit de rece, cu temperaturi preponderent negative în cursul nopților și al dimineților, iar îndeosebi în vestul, nord-vestul și, parțial, centrul țării, se va semnala brumă. ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN Zone afectate: Moldova și nord-estul Munteniei;

Interval de valabilitate: 23 martie, ora 12:00 – 24 martie, ora 18:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; În Moldova, iar pe parcursul zilei de miercuri (24 martie) și în nord-estul Munteniei vor fi perioade în care vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar pe arii restrânse peste 70 km/h. Vor fi precipitații, în general slabe cantitativ, mai ales sub formă de ninsoare, temporar viscolită. Zone afectate: Carpații Meridionali și local Carpații Orientali;

Interval de valabilitate: 23 martie, ora 18:00 – 24 martie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori în general moderate cantitativ, viscol în zona înaltă; În intervalul menționat, în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali va ninge, pe alocuri moderat cantitativ, iar la altitudini în general de peste 1500 m vântul va avea intensificări, cu rafale de peste 70…90 km/h, ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă sub 100 m. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.