Cod Galben de CEAȚĂ în mai multe localități din Moldova

Valabil de la : 04-03-2024 ora 9:00 până la : 04-03-2024 ora 11:00 In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Podu Turcului, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Huruiești, Negri, Tătărăști, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;

Județul Suceava: Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Cornu Luncii, Arbore, Mălini, Șcheia, Preutești, Baia, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Boroaia, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Bilca, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Voitinel, Valea Moldovei, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Capu Câmpului, Hârtop, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Județul Galaţi ;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Botești, Urecheni, Timișești, Secuieni, Păstrăveni, Valea Ursului, Dulcești, Tupilați, Gâdinți, Văleni, Drăgănești, Bira;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Homocea, Ruginești, Pufești, Tănăsoaia, Corbița, Boghești;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.