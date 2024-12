Cod galben de ceață în mai multe localități

Valabil de la : 07-12-2024 ora 9:00 până la : 07-12-2024 ora 12:00 In zona : Județul Botoşani: Dorohoi, Hudești, Mihai Eminescu, Suharău, Havârna, Vlădeni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Roma, Darabani, Mihăileni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Brăești, Concești, Văculești, Lozna, Dimăcheni, Bucecea;

Județul Suceava: Suceava, Siret, Salcea, Dumbrăveni, Șcheia, Zvoriștea, Dărmănești, Ipotești, Moara, Adâncata, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Mușenița, Șerbăuți;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.