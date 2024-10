Centrul de Chirurgie Cardiovasculară al Spitalului de Urgenţă din Bacău se confruntă cu o criză acută de personal medical specializat, în condiţiile în care este asaltat de zeci de pacienţi cu boli critice. În plus, unitatea medicală are nevoie urgentă şi de un angiograf, esenţial pentru intervenţiile chirurgicale.

Reporter: Gabriel Pop – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău îşi ridică ştacheta şi devine un centru de excelenţă în chirurgia cardiovasculară. Unitatea medicală a reuşit să mărească numărul de paturi în acest compartiment de la cinci la 14, dar personalul medical este puţin şi epuizat. În acelaşi timp, şi medicii şi pacienţii aşteaptă achiziţionarea unui angiograf.

Bogdan Manole Sas, medic: 14 paturi e foarte puţin şi pentru oraş. Ne trebuie vreo 25-30 de paturi să avem, plus personal auxiliar, plus încă medici, că noi practic suntem la epuizare, suntem copleşiţi de atâtea cazuri. Ne vine o urgenţă, nu ştiu unde s-o bag. Sunt pacienţi care stau pe targă, sunt pacienţi pe care îi amânăm de luni de zile.

Reporter: Bolile cardiovasculare reprezintă cauza nr.1 de deces în ţara noastră, cu 57% din totalul deceselor înregistrate de la nivel naţional.

