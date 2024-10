Centru de competență pentru adaptarea la schimbările climatice, un nou proiect la USV Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2022, 12:05

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) se apropie de sfârșitul unui an cu realizări multiple, cu încă o reușită în planul cercetării științifice: câștigarea unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, pe pilonul III, componenta 9, investiția 15: „Înființarea și operaționalizarea unui centru de competență pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală” (Competence Center for Climate Change Digital Twin for Eat forecasts and societalredressment: DTEClimate).



„În calitate de partener al acestui proiect, vom face parte dintr-un consorțiu coordonat de Universitatea Politehnică București. Ca și partener al sectorului privat asociat Universității de Științele Vieții va fi Societatea Laboratoarele Praxis, cu care vom colabora de-a lungul celor 36 de luni în acest proiect și ulterior în crearea și dezvoltarea unor platforme de cercetare comune. Bugetul acestui proiect complex este de 24.671.000 lei (echivalentul a 5 milioane euro)”, a transmis prof. univ. dr. Liviu Miron, prorectorul cu cercetarea științifică și relațiile internaționale de la USV Iași.