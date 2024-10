Ceață deasă în mai multe localități

Valabil de la : 22-12-2022 ora 9:00 până la : 22-12-2022 ora 11:00 In zona : Județul Bacău: Berzunți;

Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Galaţi ;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Gâdinți, Boghicea, Pâncești, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Vânători, Țifești, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Câmpuri, Mera, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Paltin, Slobozia Ciorăști, Paulești, Andreiașu de Jos, Negrilești, Corbița, Broșteni, Năruja, Boghești, Valea Sării, Bârsești, Spulber;

Județul Iaşi: Dagâța;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Banca, Puiești, Ivănești, Dragomirești, Lipovăț, Băcești, Dumești, Iana, Voinești, Perieni, Todirești, Epureni, Pungești, Grivița, Poienești, Bogdănești, Oșești, Pogana, Ivești, Pușcași, Gherghești, Delești, Băcani, Gârceni, Cozmești, Coroiești, Rafaila, Bogdana, Fruntișeni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.