Bugetul general al municipiului Iași pe anul 2023 a fost adoptat de Consiliul Local

Bugetul municipiului Iaşi a fost votat astazi, dupa cinci ore de dezbateri, cu 14 voturi pentru, 5 abţineri şi 8 voturi împotrivă.

Are o valoare de 2,2 miliarde de lei, cu 400 de milioane mai mult faţă de bugetul anului trecut.

Primarul Mihai Chirica a precizat că, anul acesta se doreşte continuarea lucrărilor începute în anii precedenţi, dar şi începerea unor noi proiecte care vizează modernizarea unor străzi, trotuare şi spaţii verzi.

Mihai Chirica: Am să încep cu POR-ul, pentru că este cel mai, să spunem, fierbinte punct pentru că el trebuie finalizat spre sfârșitul acestui an și mai avem acolo de cheltuit aproximativ 450 de milioane de lei în total, din care sumele cele mai mari se duc pentru finanțarea de tramvaie, autobuze, unde o parte sunt aduse, nu-s plătite, urmează să ne dea bani, o parte trebuie livrate, cum sunt cele 24 de autobuze de 10 metri. Tramvaie mai avem de plătit încă 8, mai avem de plătit și cele 20 de autobuze de 12 metri care sunt deja în lucru și sperăm să primim aceste sume. Următorul punct sunt proiectele finanțate din fondurile locale, unde am angajat 158 de milioane, 128 sunt pe lucrări în continuare, din anii precedenți iar diferența de circa 30 de milioane sunt lucrări noi. Vrem să finalizăm ceea ce ne-am apucat, în special pe sălile de sport, pe terenuri de sport, mai avem încă 6. Restul de locuri de joacă pentru copii, grădinițele și bazinele de înot, și vrem de asemenea să ne ducem mai departe și cu alte proiecte noi, în special pe modernizare străzi, pe trotuare și pe spații verzi.

Pe de altă parte, însă, consilierii PSD nu au votat bugetul, considerându-l un proiect vechi adus în fiecare an pe masa decizională, după cum a precizat consilierul local al formaţiunii, Bogdan Balanişcu: Un buget care cuprinde proiecte prăfuite pe care primarul PNL Mihai Chirica le prezintă de câțiva ani de zile și discutăm de acele machete și proiecte pe care tot le prezintă, pe care nu a făcut nimic. Deci nu e decât un buget făcut pe genunchi, doar ca să aibă o justificare că există această componentă bugetară. Regretul meu este că Iașul, în această formă, va bate din nou pasul pe loc, spre deosebire de alte comunități care se dezvoltă, care atrag fonduri, inclusiv fondurile nerambursabile pentru comunitățile lor.

Totodată, o parte a consilierilor USR consideră bugetul Iaşului ca fiind unul al stagnării, care nu rezolvă problemele de trafic şi nici pe cele de urbanism, a precizat consilierul local al USR, Răzvan Timofciuc: În primul rând este un buget al stagnării, care prezintă, cel puțin pe partea de dezvoltare, cifre umflate. Sunt prevăzute investiții de aproape 100 de milioane de euro, dar vedem că în fiecare an, atunci când ajungem la final, execuția este mult mai proastă. De fapt, se umflă aceste cifre pentru a se da senzația unui buget axat pe dezvoltare fără să existe o bază solidă pentru aceste proiecte prevăzute în buget. Vedem o disproporție între secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare. Adică la secțiunea funcționare sunt undeva la 70% din fonduri, pentru dezvoltare 30 %. Nu sunt demarate proiectele pe care ieșenii le așteaptă în privința fluidizării traficului, pentru ce înseamnă ordine în urbanism, de exemplu.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)