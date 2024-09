Botoşani: Terapie şi consiliere de la Star of hope pentru zeci de copii cu sindrom Down şi cu autism din nordul judeţului

Zeci de copii cu sindrom Down şi cu autism din nordul judeţului Botoşani beneficiază de terapie recuperatorie şi consiliere datorită unor proiecte implementate de Fundaţia ‘Star of Hope’ din Iaşi. Organizaţia neguvernamentală a deschis în 2013 Centrul ‘Steaua speranţei’ din municipiul Dorohoi, acesta fiind singurul unitate din zonă care oferă servicii copiilor cu dizabilităţi.

Centrul ‘Steaua speranţei’ funcţionează într-o clădire pusă la dispoziţie de administraţia locală, iar fondurile necesare funcţionării sunt atrase în baza unor proiecte cu finanţare externă.

Alături de copii, în programele de consiliere sunt incluşi şi părinţii acestora. Psihologul Loredana Gherman, care lucrează de 20 de ani pentru ‘Star of hope’, susţine necesitatea sprijinirii părinţilor, în egală măsură cu copii.

‘Din anul 2003, suntem singurul ONG din Dorohoi care oferim servicii de consiliere psihologică părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi terapie recuperatorie pentru copiii cu nevoi speciale în Dorohoi. De ce oferim consiliere părinţilor? Pentru că ei sunt primii care se lovesc de realitatea cruntă a sistemului, deoarece copiii, diferiţi, sunt respinşi din învăţământul de masă şi la aflarea veştii că au un copil cu nevoi speciale părinţii sunt defavorizaţi şi nu ştiu unde să se ducă. Noi intervenim şi îi ajutăm, îi îndrumăm, îi ajutăm să accepte copii cu nevoi speciale şi să fie propriul terapeut al copilului’, afirmă psihologul Loredana Gherman.

Directorul centrului de la Dorohoi, Camelia Topală, susţine că eforturile pentru terapia copiilor cu autism sau sindrom Down sunt uriaşe, însă satisfacţia apare atunci când starea micuţilor se îmbunătăţeşte.

‘Pentru Dorohoi acest centru este foarte important. Lucrăm cu 30 de copii cu nevoi speciale şi sunt copii care vin de la sute de kilometri. Părinţii lor pleacă dimineaţa şi se întorc seara, deoarece nu există o altă posibilitate în zona noastră. Suntem în Dorohoi din 2013 şi oferim servicii de suport pentru copiii, terapii de reabilitare şi grup suport pentru părinţi. Avem familii care au câte doi- trei copii cu dizabilităţi, familii care ajung aici din disperare, fără niciun ajutor, fără nicio direcţie. Nu este simplu. De multe ori poate am fost şi noi epuizaţi, deoarece suntem doar eu şi colega mea care oferim suport acestor familii, dar primim putere să mergem mai departe când vedem că progresele copiilor se văd. Sunt copii care la început nu stăteau două-trei minute pe scaun, iar acum unii dintre ei merg la grădiniţă, ies în societate şi putem spune că am adus un plus de valoare’, a declarat Camelia Topală.

Mădălina Mihăescu are 29 ani şi este mama a doi băieţei cu autism. Ea a văzut cel mai bine cât de necesară este includerea copiilor în programe de terapie şi consiliere.

‘Cel puţin în cazul meu, acest centru este foarte important. Am doi băieţei cu autism, de şase ani şi jumătate, şi am început terapia la acest centru acum trei ani, când aveau trei ani şi jumătate. În primul rând nu vorbeau, nu ascultau de noi. Nu îi scoteam undeva, pentru că îmi era foarte greu să gestionez crizele lor de furie. O dată ajunşi aici, aceste crize au încetat. Au început să socializeze mai bine cu ceilalţi copii, cu doamnele de aici şi au început să apară rezultatele’, mărturiseşte Mădălina Mihăescu.

La acest centru ajunge şi Mihaela Pricop, o mămică care este nevoită să parcurgă peste 60 de kilometri dus-întors pentru a beneficia de facilităţile oferite de Fundaţia Star of hope.

‘Singura problemă mare este distanţa. Noi venim de la Darabani ori de câte ori este program la acest centru. Este nevoie pentru că, fără ajutorul terapeuţilor de aici, ne-ar fi fost mult mai greu să gestionăm situaţia’, a spus Mihaela.

Fundaţia ‘Star of Hope’ Romania este o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Iaşi, înfiinţată în 1998 cu sprijinul organizaţiei suedeze Star of Hope Internaţional.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)