Botoşani: Tânărul care a produs accidentul cu şase victime ar fi consumat substanţe psihoactive, potrivit poliţiştilor

Tânărul din Botoşani care a produs accidentul rutier din noaptea de luni spre marţi, în urma căruia şase persoane au fost rănite, şi care a fost arestat preventiv ar fi consumat substanţe psihoactive, potrivit poliţiştilor.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu, a declarat, joi, că testul antidrog a indicat faptul că bărbatul de 28 de ani ar fi consumat cannabis.

‘Tânărului de 28 de ani, care a provocat un accident rutier pe data de 1 iunie, soldat cu rănirea a şase persoane, i-au fost recoltate probe biologice pentru depistarea consumului de substanţe psihoactive. În urma analizării acestor probe, a rezultat prezenţa substanţei cannabis. Acestea sunt concluziile preliminare’, a afirmat Nenişcu.

Magistraţii Judecătoriei Botoşani au admis, miercuri, propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 28 de ani, care este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, ameninţare şi conducere sub influenţa alcoolului.

Tânărul, care se filma în timp ce conducea şi care transmitea imaginile în direct pe o reţea de socializare, a produs, în noaptea de luni spre marţi, un accident rutier soldat cu şase victime. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani, în el fiind implicate patru autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoşani, accidentul s-a produs în momentul în care autoturismul condus de tânărul de 28 de ani a lovit violent în spate un alt autoturism pe care l-a proiectat pe contrasens, într-o maşină care circula regulamentar. Cea de-a patra maşină implicată era parcată pe partea dreaptă a Bulevardului Mihai Eminescu.

Din accident au rezultat şase victime, dintre care una încarcerată în autoturismul răsturnat pe partea carosabilă. Ele au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Şoferul avea o concentraţie alcoolică de 1, 75 g/l alcool pur în sânge la prima proba şi 1,53 g/l alcool pur în sânge la a doua probă. Tânărul a fost reţinut, marţi, de poliţiştii Biroului rutier din cadrul Poliţiei municipiului Botoşani, iar miercuri a fost prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. (Agerpres)

UPDATE, 3 iunie, ora 15:35 – Tânărul din Botoşani care a produs accidentul rutier din noaptea de luni spre marţi, în urma căruia şase persoane au fost rănite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Magistraţii Judecătoriei Botoşani au admis, astăzi propunerea procurorilor de arestare preventivă a bărbatului de 28 de ani, care este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, ameninţare şi conducere sub influenţa alcoolului.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu: Instanţa de judecată şi-a însuşit propunerea organelor judiciare şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile față de tânărul de 28 de ani care pe data de 1 iunie a provocat un accident în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, soldat cu vătămarea corporală a șase persoane. Acesta este în continuare cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, ameninţare şi conducere sub influenţa alcoolului. În funcție de probatoriul administrat și de încadrarea juridică a tuturor celor trei fapte se va stabili și cuantumul pedepsei.



Reamintim că un tânăr de 28 de ani, care se filma în timp ce conducea şi transmitea imaginile în direct pe o reţea de socializare, a produs, în noaptea de luni spre marţi, un accident rutier soldat cu şase victime. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani, fiind implicate patru autoturisme.



(Andreea Daraban, Radio Iași)

Tânărul care a produs accidentul rutier din noaptea de luni spre marţi, în urma căruia şase persoane au fost rănite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Magistraţii Judecătoriei Botoşani au admis, miercuri, propunerea procurorilor de arestare preventivă a bărbatului de 28 de ani, care este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, ameninţare şi conducere sub influenţa alcoolului.

‘Instanţa de judecată şi-a însuşit propunerea organelor judiciare şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile’, a afirmat Nenişcu.

Un tânăr de 28 de ani, care se filma în timp ce conducea şi transmitea imaginile în direct pe o reţea de socializare, a produs, în noaptea de luni spre marţi, un accident rutier soldat cu şase victime. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani, în el fiind implicate patru autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoşani, accidentul s-a produs în momentul în care autoturismul condus de tânărul de 28 de ani a lovit violent în spate un alt autoturism, pe care l-a proiectat pe contrasens, într-o maşină care circula regulamentar. Cea de-a patra maşină implicată era parcată pe marginea Bulevardului Mihai Eminescu.

Din accident au rezultat şase victime, dintre care una încarcerată în autoturismul răsturnat pe partea carosabilă. Ele au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Şoferul a avut o concentraţie alcoolică de 1,75 g/l alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 1,53 g/l alcool pur în sânge la a doua probă. (Agerpres)

UPDATE, 2 iunie, ora 14:53 – Tânărul de 28 de ani din Botoşani, care a provocat un accident rutier în urma căruia şase persoane au fost rănite, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu.

‘Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore faţă de tânărul de 28 de ani, care la data de 1 iunie a condus un autoturism în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi a provocat un accident rutier soldat cu şase victime. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Botoşani începând cu ora 14,30‘, a afirmat Nenişcu.

Un tânăr de 28 de ani, care se filma în timp ce conducea şi transmitea imaginile în direct pe o reţea de socializare, a produs, în noaptea de luni spre marţi, un accident rutier soldat cu şase victime. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani, în el fiind implicate patru autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, accidentul s-a produs în momentul în care autoturismul condus de tânărul de 28 de ani a lovit violent în spate un alt autoturism, pe care l-a proiectat pe contrasens, într-o maşină care circula regulamentar. Cea de-a patra maşină implicată era parcată pe marginea Bulevardului Mihai Eminescu.

Din accident au rezultat şase victime, dintre care una încarcerată în autoturismul răsturnat pe partea carosabilă. Ele au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Şoferul avea o concentraţie alcoolică de 1, 75 g/l alcool pur în sânge la prima proba şi 1,53 g/l alcool pur în sânge la a doua probă. El este cercetat pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă, ameninţare şi conducere sub influenţa alcoolului. (Agerpres)

Un tânăr de 28 de ani, care se filma în timp ce conducea şi transmitea imaginile în direct pe Facebook, a produs, în cursul nopţii, în centrul municipiului Botoşani, un accident rutier soldat cu şase victime, fiind implicate 4 autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Delia Nenişcu, accidentul s-a produs în momentul în care autoturismul condus de tânăr, a lovit violent în spate un alt autovehicul pe care l-a proiectat pe contrasens, într-o maşină care circula regulamentar.

Şoferul vinovat a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, fiind dus de poliţişti la spital pentru recoltarea probelor de sânge.

Tânărul este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Purtătorul de cuvânt al ISU Botoşani, Dorina Lupu, ne-a precizat că toate cele 6 victime, dintre care una a trebuit să fie descarcerată, au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Dorina Lupu: Pompierii botosăneni au intervenit pentru descarcerarea unei persoane aflată într-un autoturism care s-a răsturnat pe cupolă. Interventia a fost una extrem de dificilă având în vedere pozitia masinii. În total au rezultat șase victime, toate au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Totodată s-a intervenit si pentru înlăturarea pericolului de producere a unui incendiu.

(Agerpres/ Radio Iași/ FOTO Facebook ISU Botoșani)