Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 12:30

O femeie în vârstă de 34 de ani, care era condamnată la închisoare de autorităţile din Marea Britanie, a fost reţinută de poliţiştii de frontieră din judeţul Botoşani, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi.

Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi-Prut au depistat şi reţinut o femeie cu cetăţenie română şi Republica Moldova căutată de autorităţile din Marea Britanie, care are de executat o pedeapsă de 14 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă pe teritoriul acestui stat.

‘La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele femeii era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Marea Britanie, în anul 2025, aceasta fiind condamnată la 14 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă pe teritoriul acestui stat. Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani în vederea luării măsurilor legale ce se impun’, au precizat oficialii ITPF. AGERPRES

