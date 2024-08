Botoşani: Crescătorii de ovine cer sprijinul statului pentru acoperirea pierderilor înregistrate din cauza COVID-19

Crescătorii de ovine din Botoşani cer sprijinul statului pentru acoperirea pierderilor înregistrate pe perioada stării de urgenţă şi pe perioada stării de alertă.

Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine ‘Moldoovis’, Ionică Nechifor, a declarat, pentru AGERPRES, că proprietarii de ovine au avut pierderi estimate la 306 lei pentru fiecare animal deţinut.

Asociaţia ‘Moldoovis’ a făcut, alături de alte organizaţii similare, o solicitare către Ministerul Agriculturii pentru acordarea unor ajutoare financiare care să acopere măcar 15% din pierderi, ceea ce înseamnă 49 de lei pentru fiecare ovină înregistrată şi eligibilă pentru subvenţii la Agenţia de Plăţi Intervenţii În Agricultură.

‘Nouă ni s-a cerut o estimare a pierderilor pe care le-am avut în perioada celor patru luni de criză mai accentuată, vis-a-vis de coronavirus. Am făcut un calcul, am înaintat către Ministerul Agriculturii. Practic, pierderile noastre se ridică la 306 lei per cap de oaie. E normal că statul nu poate să susţină 100% pierderile acestea, dar măcar o parte să le acoperim. Am cerut un 15%, adică 49 de lei per cap de oaie. (…) Nu am primit nimic. Practic, ni s-a aruncat un cinci lei per cap de oaie. După aceea ni s-a spus că ni se mai dau doi lei’, a afirmat Nechifor.

Preşedintele ‘Moldoovis’ susţine că pierderile au fost provocate de cheltuielile suplimentare generate de criza sanitară, dar şi de scăderea considerabilă a vânzărilor de lapte şi brânză de oaie.

Potrivit lui Ionică Nechifor, la nivel naţional sunt înregistrate aproximativ 8,6 milioane de ovine, în timp ce în judeţul Botoşani figurează în evidenţele autorităţilor aproximativ 200.000 de capete de oi.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)