Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Botoșani: Cei 6 vameși de la Racovăț au primit încă 30 de zile de arest preventiv

Botoșani: Cei 6 vameși de la Racovăț au primit încă 30 de zile de arest preventiv

Botoșani: Cei 6 vameși de la Racovăț au primit încă 30 de zile de arest preventiv

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 11:37

Cei șase vameși de la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, anchetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor și a dispus prelungirea măsurii preventive pentru Loredana Fediuc, Constantin Cliveț, Iulian Spinosu, Sorin Pavăl, Adelina-Sînziana Ignat și Alina-Elena Matei.

Decizia instanței nu este definitivă. Cei șase inculpați au contestat prelungirea arestării preventive, iar contestațiile urmează să fie soluționate de Curtea de Apel Suceava.

Cazul se înscrie într-o anchetă de amploare privind contrabanda și posibila implicare a unor funcționari publici. În luna septembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și cei ai Poliției de Frontieră, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au pus în aplicare 137 de mandate de percheziție domiciliară în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare și dare de mită, divulgarea de informații nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu, printre alte infracțiuni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2024 – mai 2026, două grupări de criminalitate organizată formate în județul Suceava ar fi introdus ilegal în România și ar fi comercializat țigarete de proveniență extracomunitară, precum și alte bunuri sustrase de la controlul vamal. Într-unul dintre dosare sunt investigate și suspiciuni privind introducerea în țară a unor pesticide care ar conține substanțe interzise în Uniunea Europeană.

Conform anchetei, grupările ar fi acționat pe două paliere, unul extern și unul intern, care ar fi asigurat introducerea, preluarea, depozitarea și comercializarea mărfurilor. Procurorii verifică și posibila implicare a unor funcționari publici, inclusiv vameși și polițiști de frontieră.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Bacău: Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’, finalist la trei categorii la ‘Romanian Healthcare Awards 2026’
Prim plan joi, 22 octombrie 2026, 11:11

Bacău: Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’, finalist la trei categorii la ‘Romanian Healthcare Awards 2026’

Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’ Buhuşi este finalist la trei categorii în cadrul prestigioasei competiţii naţionale...

Bacău: Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’, finalist la trei categorii la ‘Romanian Healthcare Awards 2026’
Regiunea Moldovei, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului
Prim plan joi, 22 octombrie 2026, 10:17

Regiunea Moldovei, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 21 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ,...

Regiunea Moldovei, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului
(AUDIO/FOTO) Grav accident de circulaţie în judeţul Iaşi. Două persoane au murit
Prim plan joi, 22 octombrie 2026, 08:27

(AUDIO/FOTO) Grav accident de circulaţie în judeţul Iaşi. Două persoane au murit

Circulaţia rutieră este oprită pe DN 2 Roman – Fălticeni, mai exact între localităţile Soci şi Boureni din judeţul Iaşi, în urma...

(AUDIO/FOTO) Grav accident de circulaţie în judeţul Iaşi. Două persoane au murit
Noii miniştri ai guvernului condus de Luca Niculescu şi-au preluat oficial mandatele de la predecesorii lor
Prim plan joi, 22 octombrie 2026, 07:34

Noii miniştri ai guvernului condus de Luca Niculescu şi-au preluat oficial mandatele de la predecesorii lor

Noii miniştri ai guvernului condus de Luca Niculescu şi-au preluat ieri oficial mandatele de la predecesorii lor. Schimbările de ştafetă la...

Noii miniştri ai guvernului condus de Luca Niculescu şi-au preluat oficial mandatele de la predecesorii lor
Prim plan joi, 22 octombrie 2026, 06:21

Radio Iași – la 85 de ani, evenimente în comunitatea românilor din Spania. Distincții pentru constanță în jurnalism, la Getafe-Madrid și turneu agricol în zona El Molar

În perioada 24–27 octombrie 2026, Radio România Iași va participa, la inițiativa redactorului Petronela Cotea Mihai și în contextul...

Radio Iași – la 85 de ani, evenimente în comunitatea românilor din Spania. Distincții pentru constanță în jurnalism, la Getafe-Madrid și turneu agricol în zona El Molar
Prim plan joi, 22 octombrie 2026, 05:21

CSAT – în şedinţă; pe agendă – implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şedinţa...

CSAT – în şedinţă; pe agendă – implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 19:25

(AUDIO) Iașiul ar putea avea apă caldă și căldură de mâine dimineață. În această seară încep probele la CET

În această seară se fac primele probe la CET Iași pentru a începe încărcarea instalațiilor cu agent termic. Echipele de intervenție au...

(AUDIO) Iașiul ar putea avea apă caldă și căldură de mâine dimineață. În această seară încep probele la CET
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 19:10

Trafic restricționat pe DN 2, între Siret și Bălcăuți, din cauza coloanelor de autotrenuri din Vama Siret

Sunt restricții de trafic pe DN 2, în județul Suceava, din cauza aglomerației extreme de la granița cu Ucraina. Circulația pe tronsonul dintre...

Trafic restricționat pe DN 2, între Siret și Bălcăuți, din cauza coloanelor de autotrenuri din Vama Siret