Botoșani: Cei 6 vameși de la Racovăț au primit încă 30 de zile de arest preventiv

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 11:37

Cei șase vameși de la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, anchetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor și a dispus prelungirea măsurii preventive pentru Loredana Fediuc, Constantin Cliveț, Iulian Spinosu, Sorin Pavăl, Adelina-Sînziana Ignat și Alina-Elena Matei.

Decizia instanței nu este definitivă. Cei șase inculpați au contestat prelungirea arestării preventive, iar contestațiile urmează să fie soluționate de Curtea de Apel Suceava.

Cazul se înscrie într-o anchetă de amploare privind contrabanda și posibila implicare a unor funcționari publici. În luna septembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și cei ai Poliției de Frontieră, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au pus în aplicare 137 de mandate de percheziție domiciliară în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare și dare de mită, divulgarea de informații nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu, printre alte infracțiuni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2024 – mai 2026, două grupări de criminalitate organizată formate în județul Suceava ar fi introdus ilegal în România și ar fi comercializat țigarete de proveniență extracomunitară, precum și alte bunuri sustrase de la controlul vamal. Într-unul dintre dosare sunt investigate și suspiciuni privind introducerea în țară a unor pesticide care ar conține substanțe interzise în Uniunea Europeană.

Conform anchetei, grupările ar fi acționat pe două paliere, unul extern și unul intern, care ar fi asigurat introducerea, preluarea, depozitarea și comercializarea mărfurilor. Procurorii verifică și posibila implicare a unor funcționari publici, inclusiv vameși și polițiști de frontieră.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)