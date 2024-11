Botoșani: Casei Memorială a compozitorului George Enescu din Liveni, reabilitată cu fonduri europene

Publicat de gabrielarotaru, 13 noiembrie 2020, 16:38

Consiliul Judeţean Botoşani, prin Muzeul Judeţean, a obţinut o importantă finanţare din fonduri europene pentru reabilitarea şi restaurarea completă a Casei Memoriale a marelui compozitor George Enescu din localitatea Liveni.

Finanţarea a fost accesată în urma concretizării parteneriatului dintre Muzeul Judeţean Botoşani în calitate de partener şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova în calitate de aplicant.

Cele două instituţii au depus împreună şi au obţinut finanţarea pentru proiectul cu titlul „History and Music – values that bring us together”, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Moldova 2014-2020, în valoare totală de 1,3 milioane de euro, din care Muzeul Judeţean va beneficia, în calitate de partener în proiect, de suma de 471.318 de euro.

La această sumă, judeţul Botoşani va asigura o cofinanţare de 10%, care a fost aprobată joi prin hotărâre a Consiliului Judeţean, creându-se astfel premisele pentru ca lucrările prevăzute în proiect să demareze cât mai curând.

Obiectivul general al proiectului „History and Music – values that bring us together” este reprezentat de creşterea dezvoltării economice şi a potenţialului turistic al zonei eligibile transfrontaliere prin investiţii comune în conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural şi istoric din Rezervaţia Orheiul Vechi – Republica Moldova şi Casa Memorială „George Enescu” din Liveni şi în acelaşi timp, urmăreşte organizarea de activităţi de promovare şi evenimente culturale comune. (Rador/ FOTO stiri.botosani.ro)