Botoşani: A fost semnat contractul pentru modernizarea ‘Drumului Vămii’

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Doina Federovici, a semnat, luni, contractul de finanţare din fonduri europene a lucrărilor de modernizare a unui drum judeţean pe o lungime de 49 de kilometri.

Drumul respectiv, numit şi ‘Drumul Vămii’, leagă localităţile Hăneşti, Vlăsineşti, Săveni, Drăguşeni, Coţuşca şi Rădăuţi-Prut.

Valoarea investiţiei se ridică la 68 de milioane de euro şi include atât lucrările de construcţie, cât şi serviciile de supervizare şi dirigintare, taxa pe valoare adăugată, taxele şi rezerva de implementare.

‘Am început mandatul cu Drumul Strategic şi îl încheiem cu Drumul Vămii. Am fost primii din regiunea Moldovei care am finalizat lucrările la Drumul Strategic şi astăzi suntem primii care semnăm contractul de finanţare din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 pentru realizarea Drumului Vămii şi care am demarat licitaţia de execuţie a lucrărilor. Vorbim despre un proiect foarte important cu o valoare de 68 de milioane de euro, din care 60 de milioane finanţarea europeană, iar opt milioane de euro este cofinanţarea pe care va trebui să o asigure Consiliul Judeţean’, a declarat Doina Federovici.

Lucrarea, care se compune din trei loturi, a fost deja scoasă la licitaţie, existând 17 oferte din partea firmelor de construcţii.