Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Prim plan » Regional Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 10:53

Ca urmare a manifestării vântului puternic din ultimele 24 de ore, pompierii botoșăneni, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență și alte instituții cu rol în gestionarea situațiilor de urgență, au intervenit în 11 situații de urgență.

În orașul Darabani, un arbore a căzut peste acoperișul spitalului din localitate. Pericolul a fost înlăturat de pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Detașamentului Dorohoi, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani;

În municipiul Botoșani, pe strada Pacea, un copac a căzut peste un autoturism, unul pe partea carosabilă, iar alți doi prezentau pericol de prăbușire. Pe aceeași stradă, vântul a doborât și un stâlp de electricitate. Pentru îndepărtarea acestora au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Botoșani;

În municipiul Botoșani, pe străzile Călugăreni și Săvenilor, bucăți de tablă desprinse de vânt de pe acoperișurile unor clădiri puteau cădea oricând, existând riscul de a răni trecătorii. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit prompt și au înlăturat pericolul;

În municipiul Dorohoi, pe strada George Enescu, și în localitatea Ionășeni, doi copaci au fost doborâți de vânt și au căzut pe partea carosabilă, fiind îndepărtat de pompierii militari.

În localitățile Costești, Ungureni, Săveni și Icușeni, unde mai multe fire de electricitate au fost rupte de vânt și au căzut pe partea carosabilă. Deficiențele au fost remediate de echipele furnizorului de energie electrică.

Vă reamintim că, până în această seară, la ora 23:00, județul Botoșani se află sub o atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt. Potrivit meteorologilor, vântul va prezenta intensificări cu viteze cuprinse între 50 …70 km/h.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

 

Etichete:
Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 10:43

Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie

UPDATE ora 10:45 – Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în...

Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie
Revelionul Ieșenilor 2026
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:40

Revelionul Ieșenilor 2026

Revelionul Ieșenilor 2026 Iașul întâmpină Noul An în Piața Palatului Culturii! Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași...

Revelionul Ieșenilor 2026
REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:31

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava invită toți sucevenii și oaspeții...

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:26

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧! Programul...

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:56

Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale

O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică spre luni, în urma incendiu declanşat, cel mai...

Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:41

Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore

Un număr de 28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea şase au ajuns la spital, a informat luni...

Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:32

Revelion 2026 în Centrul Civic Vaslui

La Vaslui, Revelionul ne va găsi pe toți, ca în fiecare an, în Centrul Civic, pentru a-l întâmpina pe 2026 împreună, cu cele mai bune...

Revelion 2026 în Centrul Civic Vaslui
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:25

#Ucraina: Preşedintele francez Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lui ianuarie la Paris

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuţii asupra...

#Ucraina: Preşedintele francez Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lui ianuarie la Paris