Baza de date a Spitalului de Recuperare „Sfântul Gheorghe” din Botoşani a fost atacată de hackeri

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2023, 18:35



Baza de date a Spitalului de Recuperare „Sfântul Gheorghe” din Botoşani a fost atacată de hackeri. Aceştia au criptat toate fişierele găsite şi au lăsat un mesaj în limba engleză, în care cer recompensă trei bitcoini, echivalentul a aproximativ 50.0000 de dolari, pentru decriptare.

Au fost anunţate Direcţia Naţională de Securitate Cibernetică şi DIICOT, care au început o anchetă.

Conducerea spitalului susţine că activitatea unităţii nu a fost grav afectată şi că a început recuperarea datelor consemnate în fişe şi registre.

Managerul Spitalului de Recuperare, Bogdan Dăscălescu: Am deconectat serverul vechi, am pus un server nou, am reinstalat programul informat. Astăzi reuşim să terminăm de introdus tot ce mai aveam pe decembrie şi să facem raportare către Casa de Asigurări. Nu exista posibilitatea să nu plătim salariile. Singura posibilitate care a existat, să nu putem raporta către Casa de Asigurări, dar am rezolvat. Acum e funcţional, adică se poate raporta, se poate lucra. De luni oricum reluăm activitatea.

Directorul Casei de Asigurări de Sănătate, Alina Mustiaţă, spune că între timp, a fost solicitat şi sprijinul Casei naţionale.

Alina Mustiaţă: I-am cerut şi noi ajutorul Casei Naţionale. Oricum e perioadă de raportări acum, în prima parte a lunii, trebuie să facă raportarea în sistemul informatic, unde se fac validările în mod electronic şi pentru spitalizarea continuă şi /…/ de servicii spitaliceşti. Au reuşit să îşi refacă ceva baze de date, să vedem validarea cu cardul a serviciilor. Noi am trimis o adresă la Casa Naţională şi o să vedem ce sprijin ne poate oferi şi Casa Naţională.

Atacul este similar celui din vara anului 2019, când alte patru spitale din România au fost atacate cu acelaşi virus cibernetic.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)