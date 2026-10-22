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Bacău: Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’, finalist la trei categorii la ‘Romanian Healthcare Awards 2026’

Bacău: Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’, finalist la trei categorii la ‘Romanian Healthcare Awards 2026’

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 11:11

Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’ Buhuşi este finalist la trei categorii în cadrul prestigioasei competiţii naţionale ‘Romanian Healthcare Awards 2026’, dedicată recunoaşterii excelenţei, inovaţiei şi bunelor practici din sistemul medical românesc.

Cele trei categorii unde este nominalizat spitalul sunt ‘Echipa Medicală a Anului, pentru activitatea echipei medicale, colaborarea interdisciplinară şi implicarea în îngrijirea pacienţilor’, ‘Managerul Anului – Constantin Poiană, pentru activitatea managerială şi demersurile de modernizare şi dezvoltare a spitalului’ şi ‘Transformare Digitală şi AI în Sănătate – pentru proiectele de digitalizare şi integrarea inteligenţei artificiale în activitatea medicală’.

Managerul unităţii sanitare, Constantin Poiană, a declarat joi, pentru AGERPRES, că prezenţa unităţii sanitare în finală, la trei categorii, reprezintă o recunoaştere importantă a muncii întregii echipe şi a direcţiei de dezvoltare pe şi-a asumat-o conducerea.

‘Dincolo de această nominalizare, consider că valoarea ei constă în faptul că sunt evidenţiate trei componente esenţiale pentru funcţionarea unui spital: profesionalismul echipei medicale, responsabilitatea actului managerial şi capacitatea de a integra tehnologia în beneficiul pacienţilor’, a precizat, pentru AGERPRES, managerul Spitalului ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’ Buhuşi.

În ceea ce priveşte nominalizarea sa în finala concursului, Poiană a spus că reprezintă atât o satisfacţie profesională, cât şi o responsabilitate suplimentară.

‘Modernizarea unui spital public presupune muncă susţinută, investiţii, colaborare şi, mai ales, preocuparea permanentă pentru calitatea serviciilor medicale. Rezultatele nu aparţin unei singure persoane, ci tuturor celor care contribuie, zi de zi, la activitatea spitalului’, a transmis managerul unităţii medicale.

Nominalizarea la categoria ‘Transformare Digitală şi AI în Sănătate’ confirmă, în opinia acestuia, importanţa pe care unitatea sanitară o acordă digitalizării şi utilizării responsabile a inteligenţei artificiale în sistemul medical.

‘Pentru noi, tehnologia nu este un scop în sine, ci un instrument prin care putem îmbunătăţi procesele medicale, sprijini activitatea personalului şi răspunde mai bine nevoilor pacienţilor’, a mai explicat managerul Spitalului ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’ Buhuşi.

El a adăugat că prezenţa printre finalişti la categoria ‘Echipa Medicală a Anului’ pune în valoare efortul profesioniştilor care asigură îngrijirea pacienţilor. AGERPRES

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