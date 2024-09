Bacău: Deputatul Ionel Palăr a demisionat din funcţia de preşedinte al filialei PNL

Președintele organizației PNL Bacău, Ionel Palăr, și-a dat demisia, astăzi, în urmă eșecului suferit la recentele alegeri locale din 27 septembrie.

Într-o declarație de presă transmisă mass-mediei din Bacău, Ionel Palăr, subliniază că gestul sau se bazează pe respectul membrilor și simpatizanților liberali care sunt dezamăgiți de rezultat.

„Chiar dacă, pe fond, am obținut un scor foarte bun în mediul urban, nu am reușit câștigarea Consilului Județean Bacău. Din acest punct de vedere îmi reproșez faptul că nu am avut capacitatea de organizare pentru a contracara, eficient, ofensivă PSD, sub toate aspectele sale. Câștigarea Primăriei Bacău, în alianță cu USR – PLUS nu este de natură să compenseze eșecul de la Consiliu Județean Bacău. Că în orice competiție, contează rezultatul final, indiferent cât de bine ai jucat pe parcurs, indiferent câte etape ai câștigat. În sport, că și în politică, victoria aparține echipei, eșecul se contabilizează în dreptul antrenorului„, se arată în declarația de presă transmisă, astăzi, jurnaliștilor băcăuani.

Ionel Palăr este de 16 ani deputat în Parlamentul României.

(Gabriel Pop, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)