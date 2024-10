Bacău: A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al primului parc atletic din România

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, Valentin Ivancea, a anunţat, joi, că a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al primului parc atletic din România, inspirat după ‘Athletic Exploratorium’ construit la Odense, în Danemarca.

‘Iniţiativa realizării unui astfel de parc în Bacău a fost ţinută în loc de pandemie, dar imediat ce am avut posibilitatea am călătorit, în prima decadă a lui martie, în Danemarca pentru a înţelege – la faţa locului – acest strălucit concept în materie de redare a spaţiului urban către practicanţii si iubitorii sportului de masă. (…) Cu acest prilej, am pus bazele unui parteneriat cu arhitectul Flemming Overgaard, creatorul parcului atletic construit în Odense, expertiza acestuia fiind capitală în privinţa materializării unui parc similar în România’, a scris, pe Facebook, preşedintele CJ Bacău.

Potrivit acestuia, arhitectul Flemming Overgaard va veni în Bacău pentru a participa la elaborarea studiului de fezabilitate şi la dezbaterea publică care va fi organizată pe tema construirii parcului atletic.

Investiţia va fi asigurată în procent de 95% de CJ Bacău, iar Primăria municipiul reşedinţă va pune la dispoziţie terenul.

Viitorul parc atletic nu se va adresa doar sportivilor, ci şi publicului larg care doreşte să facă mişcare.

