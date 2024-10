(AUDIO) Ziua Donatorului de Sânge

De Ziua Donatorului de Sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava, au mers să doneze, printre alții, elevi și jandarmi, iar dimineață se formase rând în fața unității.

Din păcate, forfota donatorilor nu este o obișnuință în România, după cum spune directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava:

dr. Maria Pilat: Poate este momentul cel mai oportun pentru a ne face mai vizibili și de a conștientiza nevoia aceasta acută și în creștere de componente sanguine. După cum știți, un substituent artificial al sângelui încă nu s-a putut găsi până la ora actuală. Deci doar sângele nostru poate salva vieți. Donarea de sânge, în primul rând, e un gest absolut volutar, anonim, neremunerat, pe care, după cum vedeți, în jurul nostru este plin. Lumea îl face din proprie inițiativă, conștient, și pentru semenii lor. Eu cred că este cel mai nobil gest pe care-l poate face cel de lângă noi. Nu costă nimic, doar un pic de bunăvoință și un pic de timp.

Cei prezenți la acțiunea de donare au spus că au vrut să facă o faptă bună și îi îndeamnă și pe alții să le urmeze exemplul:

Adriana Dascălu: V-ați mai luat sânge?

*: Nu, este prima dată. Voiam să ajut și eu.

Adriana Dascălu: Cum vă simțiți?

*: Mă simt foarte bine, este foarte ok. Rog cât mai multă lume să facă asta.

*: Am donat pentru un prieten – are nevoie – și am zis să ajut cu ocazia aceasta.

Adriana Dascălu: E prima dată când donați sânge?

*: Nu, a fost a 7-a.

Adriana Dascălu: Cum de v-ați hotărât să deveniți donator de sânge?

*: Pentru ocazia de a salva – dacă am ocazia să salvez o persoană, e cu drag.

Adriana Dascălu: Cum vă simțiți?

*: Foarte bine.

Adriana Dascălu: V-a fost vreodată rău? Ați pățit ceva, vreun incident?

*: N-am avut probleme niciodată. Este foarte bine pentru corpul nostru și pentru a ajuta pe alții. Este un lucru care, eu cred, că majoritatea dintre noi ar trebui să-l facem, mai ales o dată, să zic, la șase luni, cu toate că limita minimă este de două luni.

O singură donare poate salva trei vieți. Cei care donează primesc 7 tichete de masă, o zi liberă la serviciu dar și 50% reducere la transportul în comun.

(Radio Iași/Adriana Dascălu/FOTO – imagine ilustrativă)