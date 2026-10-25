(AUDIO) Ziua Armatei Române este marcată astăzi, prin ceremonii militare și religioase în garnizoanele din țară

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 10:22

Ziua Armatei Române este marcată astăzi, prin ceremonii militare și religioase în garnizoanele din țară.

La Iași, manifestările încep la ora 12:00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu un moment de cinstire a eroilor și defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”. Seara, de la 18:30, pe strada Lăpușneanu, este programată retragerea cu torțe.

În contextul provocărilor de securitate din regiune, modernizarea echipamentelor și integrarea noilor tehnologii rămân teme importante pentru apărarea României.

La o conferință organizată, la Iași, reprezentanți ai mediului militar și ai industriei de apărare au discutat despre adaptarea armatei la lecțiile războiului din Ucraina, inclusiv folosirea dronelor și a sistemelor autonome.

Șeful Agenției pentru experimentare operațională și tehnologii avansate din cadrul Statului Major al Apărării, Colonelul George-Adrian Leșan, declară că obiectivul este ca tehnologiile testate și validate să ajungă în utilizarea structurilor militare în aproximativ doi-trei ani, dacă îndeplinesc cerințele tehnice și operaționale.

Procesul presupune atingerea unui nivel suficient de maturitate tehnologică, cunoscut prin acronimul TRL – de la Technology Readiness Level – deși conceptul nu este definit suficient de clar în legislația românească și europeană: ”TRL-ul nu este fundamentat foarte bine în legislația românească și nici chiar cea europeană, dar vorbim de o serie de testări certificări, evaluări, omologări, care confirmă faptul că această tehnologie poate fi utilizată în condiții de siguranță. Deci ne dorim 24-36 de luni o tehnologie care răspunde unor cerințe organizaționale, aici vorbim de o serie de cerințe tehnice și operaționale. Ea să ajungă în acest interval de timp în utilizarea structurilor militare. Sunt o serie de domenii tehnologice care se înscriu în peisajul aliat și european, aici sunt de genul inteligența artificială, soluții de contradrone, drone, tehnologie de printare aditivă, fabricație, materialele avansate.”

Printre domeniile avute în vedere se numără inteligența artificială, sistemele antidronă și dronele.

În același timp, industria românească de apărare trebuie să poată nu doar să producă echipamente, ci și să le modernizeze și să le adapteze pe măsură ce tehnologia și situația de pe teren se schimbă.

Fondatorul unei companii românești din industria de apărare BlueSpace Technology, Constantin Pintilie, subliniază importanța acestei capacități de adaptare: ”Industria românească civilă pune să dezvolte capabilități în România și nu neapărat produse. De ce? Pentru că astăzi armata cumpără echipamente foarte bune, dar poate mâine se impune la nimic. De ce? Pentru că situația tactică se schimbă, tehnologia se schimbă în fiecare zi și atunci avem nevoie ca această industrie românească să fie capabilă să modernizeze, să repare, să producă și să schimbe echipamentele bune astăzi, dar să fie bune și mâine. Plecând de la senzori și terminând cu sisteme, să zicem, de infanterie.”

Ziua Armatei Române este sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, dată care marchează eliberarea nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare, în urma luptelor desfășurate în nord-vestul țării, în 1944.

(Radio Iaşi/Raluca Cebere/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)