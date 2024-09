(AUDIO/VIDEO) Robot pentru igienizarea biberoanelor, donat Maternității „Cuza Vodă” din Iași

Maternitatea Cuza Vodă din Iași beneficiază de o nouă donație din partea Fundației Salvați Copii România.

Managerul instituției din Iași, Robert Dâncă, a precizat că dispozitivul primit are rolul de a igieniza și spăla aproximativ o mie de biberoane zilnic, operațiune care până în prezent era realizată de asistentele medicale.

Robert Dâncă: Este o componentă a calității actului medical, esențială în funcționalitatea noastră, în primul rând ca și calitate, prin ceea ce se întâmplă efectiv și, după cum ați auzit, vorbim de peste 1.000 de biberoane care sunt spălate. Fizic efectuau această procedură angajații spitalului.

Președintele fundației, Gabriela Alexandrescu, a declarat că aceasta este cea de-a doua donație pentru Maternitatea Cuza Vodă din Iași.

Gabriela Alexandrescu: Am revenit cu o donație care constă într-un echipament de spălare, dezinfectare și sterilizare a biberoanelor, în valoare de 56.000 euro, pentru că am văzut că este nevoie. Am văzut că foarte multe persoane își ocupă timpul spălând manual și dezinfectând, sigur, în condiții bune, dar așa cum se poate într-o procedură mecanică.

Șeful Secției Neonatologie II, Anca Bivoleanu, a precizat că robotul este necesar, deoarece reduce riscul de contaminare.

Anca Bivoleanu: În mod normal, un copil sănătos mănâncă de opt ori pe zi, deci din trei în trei ore. Cei cu patologie pot să mănânce la 12 ore, la șase ore, la opt ore, depinde de evoluția clinică, strict a copilului. Pe de altă parte, cei de la Salvați Copiii ne-au donat un aparat de preparare a nutriției parenterale totale. Este un adevărat robot – ai un calculator, setezi ce necesar ai și trage automat substanțele active. Deci și asta este extrem de important și ușurează munca și, în primul rând, reduce riscul de de contaminare a soluțiilor.

