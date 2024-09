(AUDIO) Vaslui: Seceta severă din ultimele luni afectează sistemele de irigații

Din cauza nivelului foarte scăzut al râului Prut, Agenţia Naţională de Îmbunătățiri Funciare Vaslui nu mai poate livra apă pentru irigații către mai multe organizații.

Fermierii au fost anunțați că nu vor mai primi apă, iar culturile de pe circa 5.000 de hectare vor rămâne neirigate.

Dacă debitul mediu anual al Prutului este de 80-85 metri cubi, în prezent, acesta a scăzut la numai 29 metri cubi la Drânceni, a declarat directorul ANIF, Sandu Damian.

Sandu Damian: Stația SPR 3 Bumbăta, care deservește trei organizații și care asigură irigarea la peste 5000 de hectare, mai precis 5.043 de hectare o s-o scoatem din funcțiune sau am dispus scoaterea din funcțiune, deoarece atingem, deci debitul râului Prut, are debitul minim istoric. Avem 29.3 metri cubi măsurat la Adânceni și pe fondul debitului foarte mic, avem și niveluri la fel, foarte scăzute la stația de pompare. Noi încă am funcționat destul de bine, dar fiecare milimetru, fiecare centimetru a râului Prutul l-am monitorizat în ultima lună cu mare atenție și practic acum suntem în imposibilitatea să mai furnizăm apă la Stația SPR 3 Bumbăta. Am pregătit o adresă de informare către cele 3 organizații că n-o să mai putem, pentru că intrăm în regim de cavitație și distrugem aceste agregate de pompare a căror valoare nominală este de peste 250 de mii de euro.

Amenajarea Albița-Fălciu se află în plin proces de reabilitare. Într-o primă etapă se va moderniza infrastructura principală de irigaţii ce deserveşte 10 mii de hectare. Conducerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui estimează că în maximum o lună, această investiție, de peste 11 milioane de euro, va fi finalizată. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)