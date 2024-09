(AUDIO) Vaslui: Oamenii din comunele afectate de inundații cer ajutorul autorităților

Urmările inundațiilor din ultimele zile sunt grave în județul Vaslui. 20 de localități din județ au fost afectate de viituri.

Comuna Vinderei a fost izolată de restul județului mai multe ore, iar primarul Ionuț Ghiur spune că situația ar fi putut fi evitată dacă ar fi existat o mai bună comunicare cu autoritățile județene.

Ionuț Ghiur: Necazul nostru este că imediat s-a întrerupt curentul, s-a întrerupt energia electrică, inclusiv în gara Docăneasa, au căzut rețelele de telefonie mobilă – nu am putut să ținem legătura cu oamenii și a trebuit să o luăm încet, pe bâjbâite, să-i spun. La un moment dat, când am văzut că situația ne depășește, eu am ieșit către Fruntișeni și am prins semnal și am dat telefon la 112 și am solicitat barca. În ceea ce privește coborarea cu Prefectura, aș putea spune dezastruoasă.

Oamenii din comuna Docăneasa nu mai pot salva nimic și solicită ajutorul autorităților.

În acest moment, două tabere sunt pregătite să găzduiască sinistrați, la Bârlad și la Huși. Zeci de pompieri, jandarmi și polițiști acționează pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.

