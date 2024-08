(AUDIO) Vaslui: Directorul Casei Judeţene de Pensii dă asigurări că pensiile nu vor scădea de la 1 septembrie

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Vaslui, Isabel Bogdan, a dat asigurări, astazi, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, că în urma primei etape de recalculare niciun beneficiar din judeţ nu va avea pensia scăzută.

El a precizat că la nivelul Casei Judeţene de Pensii Vaslui s-a finalizat recalcularea celor peste 81.000 de dosare, în urma acestui proces un număr de 31.000 de pensionari, din judeţ urmând, să primească decizii de recalculare cu sume mai mici, însă a menţionat că la plată, când vor primi cuponul pe luna septembrie, aceştia nu vor avea pensia de pe decizie, ci vor beneficia de suma pe care au avut-o şi în luna august.

Izabel Bogdan: Chiar dacă pe deciziile de recalculare, având în vedere că sistemul și principiul este al contributivității, vor fi pensii în cuantum mai mic față de cel de la 31 august 2024 – pensiile nu scad. Se va plăti acea indemnizație socială, așa că o pensie mai mică de 1.281 lei nu va exista. La nivelul Casei Județene de Pensii Vaslui, creșterea medie este undeva la 438 lei. Pentru un număr de aproximativ 17.000 de pensionari, creșterea este zero, dar este zero, având în vedere că nu au stadiu complet de cotizare și sunt cei care au 15-16 ani de vechime și nu au beneficiat de puncte de stabilitate. O creștere mai semnificativă sau – pot să spun, cea mai mare – este de aproximativ 4.500 lei, deci sunt creșteri. Cetățenii nemulțumiți, în primă fază, să se prezinte la Casa Județeană de Pensii, pentru că, cu siguranță, sunt și erori și am constatat și erori, că sunt și erori informatice sau erori umane, dar se rezolvă. Din cei 250 de beneficiari de pensionari care s-au prezentat în primele trei zile, doar șapte au lăsat petiții.

Începând cu 1 septembrie, timp de şase luni, se va desfăşura a doua etapă de recalculare pentru valorificarea sporurilor cu caracter nepermanent.

(Radio Iași/Vasile Geles/FOTO radioiasi.ro)