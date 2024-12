(AUDIO) Ultima tranșă de bani pe cardurile de alimente va fi virată începând de săptămâna aceasta

Pensionarii și familiile cu venituri mici vor primi luna aceasta ultima tranșă de bani pe cardurile de alimente.

Guvernul a anunțat că plățile vor fi efectuate între 14 și 29 decembrie, astfel încât să ajungă la beneficiar înainte de Sărbătorile de iarnă.

Sprijinul financiar are o valoare de 250 de lei, sumă care se va reduce drastic începând cu anul viitor.

În județul Vaslui, de acest ajutor pentru achiziționarea de alimente și mese calde beneficiază peste 75 de mii de persoane, după cum relatează Vasile Geles:

Vasile Geles: De acest sprijin vor beneficia peste 2,6 milioane de români din întreaga țară. Este vorba despre pensionari ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.210 lei, copii și adulți încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.210 lei, familii cu cel puțin doi copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei. Practic, aceste categorii sociale vor primi ultima tranșă din cele șase prevăzute pentru acest an, însumând un sprijin total de 1.500 lei, sumă care se va reduce semnificativ începând de anul viitor. Reamintim că autoritățile centrale au aprobat în acest an o serie de modificări privind ajutoarele sociale, majoritatea aplicabile din 2025. Sunt schimbări atât în ceea ce privește evaluarea ajutorului, cât și a categoriilor de beneficiari. Mai exact, începând de anul viitor, până în 2027, suma aferentă a acestui tip de sprijin va fi redusă la jumătate, respectiv la 125 lei și va fi alocată la șase luni, adică de două ori pe an, și nu la fiecare două luni, așa cum s-a acordat anul acesta.

(Radio Iași/Vasile Geles/FOTO radioiasi.ro)