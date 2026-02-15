(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor
Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 10:56
Liviu-George Maha: În condițiile în care costurile, că e vorba de grila de salarizare care a fost modificată acum 2 ani, că e vorba de costul utilităților, energie, că e vorba de inflația care s-a manifestat în general în ceea ce înseamnă economia românească, cel puțin în ultimii ani, o actualizare a acestor taxe, cu un coeficient care este similar inflației, chiar sub ceea ce înseamnă inflația acumulată pe ultimii 2 ani, este o măsură rezonabilă. Ea nu se va aplica studenților care, în acest moment, sunt înmatriculați, ei vor merge cu taxele pe care le-au știut la momentul admiterii, deși și în acest caz legislația ar permite o indexare cu rata inflației, dar Senatul nu a luat în considerare o asemenea măsură.