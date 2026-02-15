Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor

(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor

(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 10:56

Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis, la ultima ședință, majorarea taxelor de școlarizare pentru viitorul an academic.
Creșterea este, în medie, de 15 – 20 la sută.
Excepție fac Facultățile de Informatică și de Drept.
Rectorul Universității, Liviu-George Maha, a precizat că decizia a fost luată deoarece costurile de exploatare au crescut.

Liviu-George Maha: În condițiile în care costurile, că e vorba de grila de salarizare care a fost modificată acum 2 ani, că e vorba de costul utilităților, energie, că e vorba de inflația care s-a manifestat în general în ceea ce înseamnă economia românească, cel puțin în ultimii ani, o actualizare a acestor taxe, cu un coeficient care este similar inflației, chiar sub ceea ce înseamnă inflația acumulată pe ultimii 2 ani, este o măsură rezonabilă. Ea nu se va aplica studenților care, în acest moment, sunt înmatriculați, ei vor merge cu taxele pe care le-au știut la momentul admiterii, deși și în acest caz legislația ar permite o indexare cu rata inflației, dar Senatul nu a luat în considerare o asemenea măsură.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 10:15

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia. Ministrul Alexandru...

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia
(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 09:52

(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață

Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață. Coordonatorul...

(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 09:47

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Colegiul Național de...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 
Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:52

Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor

Curtea Constituţională are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile...

Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:48

Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova

Se circulă la această oră pe un carosabil umed în condiţii de ceaţă, pe mai multe şosele naţionale din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău,...

Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:42

Cutremur cu magnitudinea 3,5 produs în Vrancea, noaptea trecută

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea,...

Cutremur cu magnitudinea 3,5 produs în Vrancea, noaptea trecută
Prim plan sâmbătă, 14 februarie 2026, 10:18

METEO: Cod galben de vreme rece, ninsori viscolite și strat de zăpadă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de vreme rece, ninsori viscolite și strat de zăpadă
Prim plan sâmbătă, 14 februarie 2026, 10:01

Vrancea: Percheziții la adăpostul de câini din Suraia: trei inculpați sub control judiciar

În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la intervenția autorităților în cazul adăpostului de câini din județul...

Vrancea: Percheziții la adăpostul de câini din Suraia: trei inculpați sub control judiciar