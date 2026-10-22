(AUDIO) Taras Prokop, la Iași: Forțele armate de pe flancul estic trebuie să fie pregătite să răspundă atacurilor rusești cu drone

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 14:26

Forțele armate de pe flancul estic trebuie să se pregătească pentru a răspunde în timp util la atacurile cu drone ale Federației Ruse împotriva teritoriului și populației ucrainene, a declarat astăzi, în cadrul conferinței „Înzestrarea forțelor armate în noul context de securitate regională” de la Iași, maiorul ucrainean Taras Prokop.

Acesta a subliniat că pentru regimul Putin, principala sursă de finanțare a războiului o reprezintă vânzarea de produse petroliere pe piețele europene, iar o încetare a acestora ar ajuta la o încheiere mai rapidă a războiului.

Maiorul Taras Prokop: Petrolul rusesc este un element cheie. Petrolul rusesc susține regimul lui Putin în Rusia. Dacă vând petrol, atunci rușii pot continua războiul. Aici, în România, observăm că activele lui Lukoil vor fi vândute, dar ele pot, pe de altă parte, să furnizeze petrol către alte state europene. Dacă se reușește să nu vândă petrol și derivate din petrol către alte state europene, ei bine, lucrul acesta ne va ajuta ca să înfângem Rusia mai repede.

La eveniment a participat și șeful serviciului de planificare a înzestrării din Statul Major al Apărării, comandorul Vasile Duță, care a arătat că pentru țara noastră este importantă sincronizarea acțiunii trupelor române cu cele ale NATO și dotarea Armatei cu echipament modern.

Vasile Duță: Lecțiile învățate din războiul din Ucraina ne-au demonstrat că principala amenințare astăzi o reprezintă dronele, dar, în același timp, să nu uităm că trebuie să menținem un echilibru între capabilitățile militare, pentru că, dacă ne concentrăm numai pe sisteme antidronă și uităm de celelalte capabilități, vom avea gap-uri în alte zone. Mai mult, noi suntem parte a NATO și, în cadrul procesului de planificare la nivel NATO, România are anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinească, anumite capabilități pe care trebuie să le dezvolte.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)