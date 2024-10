(AUDIO) Sute de cereri, depuse zilnic de fermierii vasluieni pentru despăgubirile produse de secetă

Sute de cereri sunt depuse zilnic de fermierii vasluieni pentru despăgubirile produse de secetă.

Pentru a primi toate solicitările din teritoriu, fermierii pot depune actele și la sediile primăriilor.

Până în prezent au fost înregistrate solicitări pentru o suprafață de peste 40 de mii de hectare, a declarat directorul Direcției Agricole Județene, Gigel Crudu.

Gigel Crudu: Am organizat această acțiune astfel încât producătorii să poată să depună în condiții optime cererile, însoțite de documentele necesare pentru casarea ajutorului de 1.000 lei pe hectarul de suprafața agricolă calamitată. Practic, am desemnat la nivelul instituției un număr de 16 consilieri, care au asemenea atribuții pentru primirea cererilor și, totodată, am luat legătura cu primăriile de la nivelul județului, în sensul de a ne susține în acest demers. Mai exact, producătorii agricoli și în special producătorii agricoli individuali, să aibă posibilitatea să depună aceste documente la nivelul primăriilor.

În județul Vaslui au fost afectate de seceta severa 150 de mii de hectare de culturi agricole. Fermierii spun că despăgubirile îi ajută să mai recupereze din pierderile care au fost foarte mari.

Cererile pentru despagubirile provocate de seceta pot fi depuse până la 30 octombrie.

(Radio Iași/Vasile Geles/FOTO radioiasi.ro)