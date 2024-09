(AUDIO) Suceava: DGASPC solicită ridicarea carantinei la centrul social de la Sasca

Astăzi au fost externaţi din Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava ultimii trei beneficiari ai centrului social de Reabilitare neuropshiatrică de la Sasca Mică, după ce testele au ieşit negative, iar în centru nu mai există nicio persoană diagnosticată cu COVID-19.

Astfel, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava a solicitat DSP iniţierea procedurilor pentru ieşirea centrului din carantină, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Nicoleta Daneliuc:

”În prezent nu mai avem niciun beneficiar pozitiv din cei 246 testați inițial pozitiv. Ultimii trei beneficiari testați pozitiv au fost internați în spital unde au fost retestați, s-au vindecat și s-au reîntors în centru. De asemenea, a fost retestat personalul din cadrul centrului și așteptăm rezultatele. Noi considerăm că măsurile stricte de igienă și protecție luate la nivelul centrelor rezidențiale din structura DGASPC Suceava, cu colaborarea instituțiilor abilitate, implicarea și determinarea personalului, precum și faptul că beneficiarii testați pozitiv au primit servicii medicale de calitate și adecvate chiar în cadrul centrelor, ar trebui să răspundem multor organizații care ne-au acuzat că am tratat beneficiarii diferit față de angajații care au fost internați în spital, însă noi am considerat că cel mai bine pentru beneficiarii asimptomatici este să rămână în centru și să fie sub strictă supraveghere medicală din partea cadrelor medicale care au fost instruite de către specialiști din cadrul Spitalului Județean Suceava. La doar o lună și jumătate de la intrarea în carantină…să nu mai avem niciun beneficiar pozitiv…”

Reamintim că în luna aprilie, la centrul de la Sasca Mică, judeţul Suceava, au fost confirmaţi cu noul coronavirus 242 de beneficiari şi 59 de angajaţi.

(Andreea Daraban, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)