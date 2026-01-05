Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui

(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui

(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 11:41

Aproximativ 1.900 de elevi din județul Vaslui – care se confruntă cu dificultăți de învățare sau provin din familii cu o situație materială precară – sunt încadrați în programe de orientare școlară și sprijin educațional.

Datele oficiale arată că aproape 500 dintre aceștia învață în centre de educație incluzivă, iar restul sunt integrați în școlile de masă, unde primesc ajutor de la consilieri, logopezi și profesori de sprijin.

Directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Daniela Laic: ”Este adevărat că nu am acoperit întregul necesar, să spunem, sau întreaga nevoie venită din partea elevilor, însă ne-am străduit astfel încât un procent de 80% din școli să primească suportul din partea specialistului, astfel încât în școli se află unu, doi sau o întreagă echipă de trei specialiști ai Centrului Județean de Resurse, asta însemnând profesor logoped, profesor consilier școlar sau profesor de sprijin. Cum spuneam, nevoia este mare, însă ușor ușor, cu sprijinul inspectoratului școlar și al Ministerului, încercăm să acoperim tot ceea ce înseamnă nevoia de suport educațional pentru copiii aflați în risc, pentru copiii proveniți din medii vulnerabile, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.”

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui are, în prezent, 170 de angajați, care desfășoară activități de consiliere și sprijin pentru elevii din județ.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut
Regional luni, 5 ianuarie 2026, 12:30

Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut

O femeie în vârstă de 34 de ani, care era condamnată la închisoare de autorităţile din Marea Britanie, a fost reţinută de poliţiştii de...

Botoşani: O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă de polişţiştii de frontieră de la Radăuţi Prut
IAȘI: Gala Aniversară OPERA70
Regional luni, 5 ianuarie 2026, 10:11

IAȘI: Gala Aniversară OPERA70

Primul spectacol al anului oferit de Opera Naţională Română din Iaşi va avea loc marţi, de la ora 18:30, în Sala Mare, cu acest prilej teatrul...

IAȘI: Gala Aniversară OPERA70
(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an
Regional duminică, 4 ianuarie 2026, 10:48

(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an

Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an. Proiectul are o valoare de 30...

(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an
(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează
Regional duminică, 4 ianuarie 2026, 09:18

(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează

La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează. În curtea lăcașului de cult au fost așezate, ieri,...

(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 11:58

Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități

O situație apărută ieri pe râul Neagra, în zona orașului Broșteni, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului de iarnă, a fost gestionată...

Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 09:53

Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni

Un depozit, un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni- comuna Albeşti au fost cuprinse, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de...

Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni
Regional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 09:20

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi  La Catedrala Mitropolitană din...

Programul liturgic şi pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iaşi 
Regional vineri, 2 ianuarie 2026, 12:14

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, au plăcerea de a vă invita la expoziția intitulată „GERMINAȚII”....

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie