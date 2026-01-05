(AUDIO) Sprijin educațional pentru elevii vulnerabili din județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 11:41

Aproximativ 1.900 de elevi din județul Vaslui – care se confruntă cu dificultăți de învățare sau provin din familii cu o situație materială precară – sunt încadrați în programe de orientare școlară și sprijin educațional.

Datele oficiale arată că aproape 500 dintre aceștia învață în centre de educație incluzivă, iar restul sunt integrați în școlile de masă, unde primesc ajutor de la consilieri, logopezi și profesori de sprijin.

Directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Daniela Laic: ”Este adevărat că nu am acoperit întregul necesar, să spunem, sau întreaga nevoie venită din partea elevilor, însă ne-am străduit astfel încât un procent de 80% din școli să primească suportul din partea specialistului, astfel încât în școli se află unu, doi sau o întreagă echipă de trei specialiști ai Centrului Județean de Resurse, asta însemnând profesor logoped, profesor consilier școlar sau profesor de sprijin. Cum spuneam, nevoia este mare, însă ușor ușor, cu sprijinul inspectoratului școlar și al Ministerului, încercăm să acoperim tot ceea ce înseamnă nevoia de suport educațional pentru copiii aflați în risc, pentru copiii proveniți din medii vulnerabile, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.”

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui are, în prezent, 170 de angajați, care desfășoară activități de consiliere și sprijin pentru elevii din județ.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)