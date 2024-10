(AUDIO) Semimaraton Iaşi 2024: Evenimentul sprijină copiii din mediul rural

Publicat de Andreea Drilea, 20 aprilie 2024, 07:06

Iașul găzduiește, duminică, 21 aprilie 2024, cea de-a opta ediție a manifestării Semimaraton.

Evenimentul este organizat de diferite organizații caritabile și are drept scop sprijinirea copiilor din mediul rural care au rezultate deosebite la învățătură și a tinerilor defavorizați economic aflați în risc de abandon școlar.

Coordonatorul evenimentului, Liviu Măgurianu, a precizat că în total sunt patru tipuri de trasee cu grade diferite de dificultate. Sunt așteptate să participe peste două mii de persoane: „Semimaraton Iași 2024, pe 21 aprilie are, să spunem așa, un specific. În acest an, vorbim despre o comunitate importantă care se adună în Iași, o comunitate de alergători, dar nu numai, de susținători ai programelor educaționale. Avem o comunitate de sponsori și de instituții care au format, să spunem așa, o echipă pentru a implementa un proiect important pentru orașul nostru. Este vorba despre acreditarea traseului de Word Atletics. Asta înseamnă că avem un eveniment care a intrat, să spunem așa, pe harta evenimentelor importante internaționale. Asta înseamnă că toți cei care vin în eveniment pot să își prezinte rezultatele în toată Europa, la toate evenimentele. Este un eveniment important pentru că are în spate două cauze esențiale, susținem copii din mediul rural care nu au resurse materiale pentru a merge la școli importante, sunt copii cu rezultate excepționale la învățătură și nu numai. Este, să spunem așa, o bursă educațională și de asemenea susținem copiii cu risc de abandon școlar, care au dificultăți în familie sau în comunitate.”

Semimaratonul se va desfășura pe traseul Palatul Culturii – Biblioteca Central Universitară – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Stadion și retur.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiş eveniment)